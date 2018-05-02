Эксперт о борьбе с "ворами в законе" в Украине: это - очковтирательство

По его словам, ранее, по итогам расследования, "воров в законе" арестовывали и направляли собранные материалы в суд.

"Вор в законе" или "законник" - это советский термин, которым называли определенного представителя преступного мира, который в своем кругу принадлежал к так называемой элите. В свое время "ворами в законе" занимался ГУБОП. Управление документировало законников, почти на каждого из них были оперативно-розыскные дела. И, по итогам расследования, "воров в законе" арестовывали и направляли собранные материалы в суд. Когда действовал ГУБОП, большинство законников были или в государственных розысках, или в бегах.

Сегодня, в связи с тем, что наша правоохранительная система парализована, в Украине наблюдается настоящий разгул преступности, не только всеукраинской но и международной. И заявления о том, что правоохранители навели порядок с "ворами в законе" - это популизм. На самом деле, законников ловят, а поскольку доказать их преступление невозможно - правоохранители просто выдворяют "воров в законе" за пределы Украины, и радуются этому. Для того, чтобы задержать и арестовать - нужна кропотливая многомесячная, а то и многолетняя система документирования, которая давно уничтожена. А чтобы наработать новую - нужно время", - рассказал он.

Эксперт добавил, что в 2016 году ВР предлагала ввести понятие "вор в законе" в законодательное поле.

"Планировалось, что будет введена уголовная ответственность для так называемых законников. Хотя лично я считаю, что этого делать не стоит. Такой закон действует в России и в Грузии, и там это явление так и не побороли. Нужно было просто не ликвидировать орган (ГУБОП - ред.), который как раз и занимался привлечения к ответственности "воров в законе". Поэтому сейчас мы пожинаем плоды: законники приезжают в Украину, как на курорт. Здесь же собирают "авторитетов", учат их, повышают квалификацию своих подопечных и ждут, пока их с почестями направят к самолету и отправят в государство, из которого они прибыли к нам. Это в корне неправильная вещь и такого быть не должно", - считает Цимбалюк.

Напомним, ранее охоту на "воров в законе" объявил первый заместитель НПУ Вячеслав Аброськин. По его словам, с начала года из Украины было выдворено 8 воров в законе. Однако, по словам руководителя ГУ НПУ в Киеве Андрея Крищенко, счет их уже идет на десятки, и в Украине могут находиться около 30 "воров в законе".

Очень часто выдворенные "воры" беспрепятственно возвращаются в Украину. Об этом свидетельствуют даже официальные сообщения НПУ, которые отчитываются о задержании того или иного "законника" второй или третий раз за последние несколько лет.