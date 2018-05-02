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Експерт про боротьбу зі "злодіями в законі" в Україні: це - окозамилювання

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Заяви українських правоохоронних органів про ефективну боротьбу зі "злодіями в законі" є популістичними. Реально ж, їх ніхто не судить і не карає. Про це у коментарі УНН зазначив експерт з питань реформування МВС Михайло Цимбалюк.

Експерт про боротьбу зі "злодіями в законі" в Україні: це - окозамилювання

За його словами, раніше, за підсумками розслідування, “злодіїв у законі” арештовували і скеровували зібрані матеріали до суду.

“Злодій в законі” або “законник” — це радянський термін, яким називали певного представника злочинного світу, який у своєму колі належав до так званої еліти. Свого часу “злодіями в законі” займався ГУБОЗ. Управління документувало законників, майже на кожного з них були оперативно-розшукові справи. І, за підсумками розслідування, “злодіїв у законі” арештовували і скеровували зібрані матеріали до суду. Коли діяв ГУБОЗ, більшість законників були або в державних розшуках, або в бігах.

Сьогодні, у зв’язку із тим, що наша правоохоронна система паралізована, в Україні спостерігається справжній розгул злочинності, не лише загальноукраїнської але і міжнародної. І заяви про те, що правоохоронці навели порядок із “злодіями у законі” — це популізм. Насправді, законників ловлять, а оскільки довести їх злочин не можливо — правоохоронці просто видворяють “злодіїв у законі” за межі України, і тішаться цим. Для того, щоб затримати і заарештувати — треба кропітка багатомісячна, а то і багаторічна система документування, яка давно знищена. А щоб напрацювати нову — треба час“, — розповів він.

Експерт додав, що у 2016 році ВР пропонувала ввести поняття “злодій в законі” у законодавче поле.

“Планувалося, що буде запроваджена кримінальна відповідальність для так званих законників. Хоча особисто я вважаю, що цього робити не варто. Такий закон діє у Росії та в Грузії, і там це явище так і не побороли. Треба було просто не ліквідовувати орган (ГУБОЗ — ред.), який якраз і займався притягнення до відповідальності „злодіїв у законі“. Тому зараз ми пожинаємо плоди: законники приїздять в Україну, як на курорт. Тут же збирають "авторитетів", вчать їх, підвищують кваліфікацію своїх підопічних і чекають, поки їх із почестями скерують до літака і відправлять у державу, з котрої вони прибули до нас. Це в корені неправильна річ і такого бути не повинно”, — вважає Цимбалюк.

Нагадаємо, раніше полювання на “злодіїв в законі” оголосив перший заступник НПУ В’ячеслав Аброськін. За його словами, з початку року з України було видворено 8 злодіїв в законі. Натомість, за словами керівника ГУ НПУ в Києві Андрія Крищенко, рахунок їх вже йде на десятки, і в Україні можуть перебувати близько 30 “злодіїв в законі”

Дуже часто видворені “злодії” безперешкодно повертаються в Україну. Про це свідчать, навіть, офіційні повідомлення НПУ, які звітують про затримання того чи іншого “законника” вдруге чи втретє за останні кілька років.

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