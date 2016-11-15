Эксперт: право на прослушивание должно перейти от СБУ к НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. НАБУ должно получить право осуществлять самостоятельное прослушивание, в частности, топ-коррупционеров. Об этом в эфире "5 канала" заявил эксперт ОИ "Реанимационный пакет реформ" Вадим Городской, передает УНН.
"Мы знаем, что СБУ политически зависимый орган, председатель которого назначается политиками и нет там никакой процедуры отбора, как в НАБУ, за которым может наблюдать страна в прямом эфире и иметь определенный уровень доверия к этому органу и уверенность в его политической независимости", - сказал эксперт.
По его словам, в настоящее время, чтобы послушать коррупционеров, НАБУ должно обращаться в СБУ, получив предварительно разрешение суда на осуществление прослушивания, чтобы СБУ записали и передали НАБУ. При таком алгоритме действий есть риск слива информации из-за политической зависимости СБУ, например, человека, которого должны слушать, предупреждают, чтобы он ничего не говорил.
Эксперт также ответил на вопрос, существует ли гарантия, что НАБУ не будет поступать так же, как поступает СБУ.
"Гарантии нет, но можем практически беспрекословно сказать, что в СБУ гораздо больший риск утечки информации. Мы знаем, что при НАБУ есть совет общественного контроля, который имеет доступ к документации. Я не думаю, что он будет иметь доступ к прослушанному, но по крайней мере сможет следить за процедурой. И это определенная гарантия того, не будут происходить откровенные коррупционные злоупотребления ", - отметил он.
Как сообщал УНН, окружной административный суд Киева открыл производство по иску Армена Мартиросяна в Службу безопасности Украины о признании противоправными их действий при возвращении самолета авиакомпании "Белавиа" в аэропорт "Киев".