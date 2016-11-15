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Експерт: право на прослуховування має перейти від СБУ до НАБУ

Експерт: право на прослуховування має перейти від СБУ до НАБУ

Київ • УНН

 • 6637 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. НАБУ має отримати право здійснювати самостійне прослуховування, зокрема, топ-корупціонерів. Про це в ефірі “5 каналу” заявив експерт ГІ “Реанімаційний пакет реформ” Вадим Міський, передає УНН.

“Ми знаємо, що СБУ політично залежний орган, голова якого призначається політиками і немає там жодної процедури відбору, як в НАБУ, за яким може спостерігати країна в прямому ефірі і мати певний рівень довіри до цього органу і впевненість у його політичній незалежності”, — сказав експерт.

За його словами, нині, аби послухати корупціонерів, НАБУ має звертатися до СБУ, отримавши попередньо дозвіл суду на здійснення прослуховування, щоб СБУ записали і передали НАБУ. При такому алгоритмі дій є ризик зливу інформації через політичну залежність СБУ, наприклад, людину, яку мають слухати, попереджають, щоб вона нічого не казала.

Експерт також дав відповідь на запитання, чи існує гарантія, що НАБУ не буде чинити так само, як чинить СБУ.

“Гарантії немає, але можемо практично беззаперечно сказати, що в СБУ набагато більший ризик витоку інформації. Ми знаємо, що при НАБУ є рада громадського контролю, яка має доступ до документації. Я не думаю, що вона матиме доступ до прослуханого, але принаймні зможе слідкувати за процедурою. І це є певна гарантія того, що не будуть відбуватися відверті корупційні зловживання”, — зазначив він.

Як повідомляв УНН, окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом Армена Мартиросяна до Служби безпеки України щодо визнання протиправними їхніх дій при поверненні літака авіакомпанії “Бєлавіа” в аеропорт “Київ”.

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