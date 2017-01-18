Эксперт пояснил, что повлияло на движение курса гривны

"Основной фактор, который влияет на ситуацию на рынке, который не был нигде предусмотрен - это национализация "Приватбанка". Я отношу, что это основной фактор, который повлиял на движение курса, и он будет влиять и в дальнейшем", - отметил он.

"Эффект национализации заключается в том, что условно,"Приватбанк" был без ресурса со своими долгами и т. д. Банк должен был отдавать рефинансирования в размере около 20 млрд. То есть все заработанные деньги в экономике или в самом банке, он должен был аккумулировать и отдавать Нацбанку", - пояснил С. Яременко.

"В случае, который произошел, чтобы не нарушить нормальный ход процесса в этом банке, чтобы не посеять панику, нужно давать возможность людям забирать деньги. И получается, что в это время, по разным данным, влили 45 млрд. Не могу сказать, что они все вышли", - добавил он.

Как сообщал УНН, 18 декабря Кабинет министров Украины на заседании рассмотрел вопрос обеспечения стабильности в финансовой системе страны. Принимая во внимание результаты заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, правительство поддержало предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО ПриватБанк в стопроцентную государственную собственность.