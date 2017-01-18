Експерт пояснив, що вплинуло на рух курсу гривні

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Основний фактор, який впливає на ситуацію на ринку, це націоналізація “Приватбанку”. Про це в ефірі “5 каналу” розповів екс-заступник голови НБУ, екс-радник міністра економіки Сергій Яременко, передає УНН.

“Основний фактор, який впливає на ситуацію на ринку, який не був ніде передбачений — це націоналізація “Приватбанку”. Я відношу, що це основний фактор, який вплинув на рух курсу, і він буде впливати й надалі,” — зазначив він.

“Ефект націоналізації полягає в тому, що умовно, “Приватбанк” був без ресурсу зі своїми боргами і т. д. Банк повинен був віддавати рефінансування в розмірі близько 20 млрд. Тобто всі зароблені гроші в економіці або в самому банку, він повинен був акумулювати і віддавати Нацбанку,” — пояснив С.Яременко.

“У випадку, який стався, щоб не порушити нормальний перебіг процесу в цьому банку, щоб не посіяти паніку, потрібно було давати можливість людям забирати гроші. І виходить, що в цей час, за різними даними, влили 45 млрд. Не можу сказати, що вони всі вийшли,” — додав він.

Як повідомляв УНН, 18 грудня Кабінет міністрів України на засіданні розглянув питання забезпечення стабільності у фінансовій системі країни. Беручи до уваги результати засідання Ради національної безпеки та оборони України, уряд підтримав пропозицію Національного банку та Ради фінансової стабільності про перехід ПАТ ПриватБанк у стовідсоткову державну власність.

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