Эксперт объяснил, почему М.Саакашвили ушел в отставку именно сейчас

ukru
15 марта, 19:03 • 112207 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 158078 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132754 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125654 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109974 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104064 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100492 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 131155 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 130387 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127691 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

16 марта, 07:37 • 50915 просмотра
Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

16 марта, 08:59 • 35643 просмотра
За неделю саперы разминировали территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве - Генштаб

За неделю саперы разминировали территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве - Генштаб

16 марта, 09:58 • 29822 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

16 марта, 10:49 • 61986 просмотра
Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

12:25 • 23624 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 131155 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 130770 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 266604 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 295750 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 231864 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

13:56 • 14665 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 107786 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 130387 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 113617 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 130777 просмотра
Актуальное
Эксперт объяснил, почему М.Саакашвили ушел в отставку именно сейчас

Эксперт объяснил, почему М.Саакашвили ушел в отставку именно сейчас

Киев • УНН

 • 21115 просмотра

По словам политолога, есть сразу несколько причин, почему Саакашвили решил уйти с должности губернатора именно сейчас

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Михеил Саакашвили заявил о своей отставке с должности председателя Одесской облгосадминистрации именно сейчас по нескольким причинам. Одна из которых - поражение его партии на выборов в Грузии. Такое мнение в комментарии УНН высказал политолог Владимир Фесенко.

Политический аналитик считает, что отставка должна была состояться еще весной.

"Саакашвили был уже на пределе и говорят, что Президент Порошенко его уговорил не идти в отставку", - высказал мнение В.Фесенко.

По словам политолога, есть сразу несколько причин, почему Саакашвили решил уйти с должности губернатора именно сейчас.

"Во-первых, это поражение партии Саакашвили на выборах в Грузии. Он надеялся на относительный успех своей партии и он хотел возвращаться в Грузию, именно поэтому так вяло развивался партийный проект Саакашвили в Украину ", - сказал эксперт.

В.Фесенко отметил, что, фактически, единственный вариант для Саакашвили продолжить политическую карьеру - это продлить ее именно в Украине.

"Но как губернатор он достиг своего предела. Результаты его деятельности на посту главы ОГА, мягко говоря, не впечатляют, скорее наоборот. Ожиданий было гораздо больше, чем каких-то конкретных результатов. Если в начале года были ожидания от Саакашвили как реформатора, то сейчас кроме резкой критики мы не видим ничего другого, никаких практических результатов ", - отметил эксперт.

Относительно того, кто может заменить М.Сакашвили в должности губернатора, то эксперт отмечает, что вряд ли сейчас готова кандидатура.

"Плюс надо иметь в виду, сейчас же конкурсная процедура, сначала конкурсная комиссия определяет кандидатуру, а затем Президент подписывает соответствующий указ", - добавил эксперт.

Как сообщал УНН, сегодня, 7 ноября, Михеил Саакашвили заявил, что уходит в отставку с поста главы Одесской ОГА. Добавим, что вполне вероятно готовилась отставка М.Саакашвили и он решил уйти раньше чем об этом будет объявлено .

Среди тех, кто может занять должность губернатора Одесской области называются имена нардепа Игоря Кононенко и первого заместителя главы Администрации Президента, представителя Президента в Кабмине Виталия Ковальчука.

Добавим также, что нардеп Антон Геращенко считает, что в связи с отставкой М.Саакашвили большинство из команды экс-президента Грузии, скорее всего подаст в отставку.

Кроме того, появилась информация  о дальнейших политических плана М.Саакашвили, в частности нардеп С.Лещенко рассказал, что он планирует заниматься объединением "Демократического Альянса" и партии "Волна".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы