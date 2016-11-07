Эксперт объяснил, почему М.Саакашвили ушел в отставку именно сейчас

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Михеил Саакашвили заявил о своей отставке с должности председателя Одесской облгосадминистрации именно сейчас по нескольким причинам. Одна из которых - поражение его партии на выборов в Грузии. Такое мнение в комментарии УНН высказал политолог Владимир Фесенко.

Политический аналитик считает, что отставка должна была состояться еще весной.

"Саакашвили был уже на пределе и говорят, что Президент Порошенко его уговорил не идти в отставку", - высказал мнение В.Фесенко.

По словам политолога, есть сразу несколько причин, почему Саакашвили решил уйти с должности губернатора именно сейчас.

"Во-первых, это поражение партии Саакашвили на выборах в Грузии. Он надеялся на относительный успех своей партии и он хотел возвращаться в Грузию, именно поэтому так вяло развивался партийный проект Саакашвили в Украину ", - сказал эксперт.

В.Фесенко отметил, что, фактически, единственный вариант для Саакашвили продолжить политическую карьеру - это продлить ее именно в Украине.

"Но как губернатор он достиг своего предела. Результаты его деятельности на посту главы ОГА, мягко говоря, не впечатляют, скорее наоборот. Ожиданий было гораздо больше, чем каких-то конкретных результатов. Если в начале года были ожидания от Саакашвили как реформатора, то сейчас кроме резкой критики мы не видим ничего другого, никаких практических результатов ", - отметил эксперт.

Относительно того, кто может заменить М.Сакашвили в должности губернатора, то эксперт отмечает, что вряд ли сейчас готова кандидатура.

"Плюс надо иметь в виду, сейчас же конкурсная процедура, сначала конкурсная комиссия определяет кандидатуру, а затем Президент подписывает соответствующий указ", - добавил эксперт.

Как сообщал УНН, сегодня, 7 ноября, Михеил Саакашвили заявил, что уходит в отставку с поста главы Одесской ОГА. Добавим, что вполне вероятно готовилась отставка М.Саакашвили и он решил уйти раньше чем об этом будет объявлено .

Среди тех, кто может занять должность губернатора Одесской области называются имена нардепа Игоря Кононенко и первого заместителя главы Администрации Президента, представителя Президента в Кабмине Виталия Ковальчука.

Добавим также, что нардеп Антон Геращенко считает, что в связи с отставкой М.Саакашвили большинство из команды экс-президента Грузии, скорее всего подаст в отставку.

Кроме того, появилась информация о дальнейших политических плана М.Саакашвили, в частности нардеп С.Лещенко рассказал, что он планирует заниматься объединением "Демократического Альянса" и партии "Волна".