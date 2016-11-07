Експерт пояснив, чому М.Саакашвілі пішов у відставку саме зараз

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Міхеіл Саакашвілі заявив про свою відставку з посади голови Одеської облдержадміністрації саме зараз із кількох причин. Одна з яких — поразка його партії на виборів в Грузії. Таку думку у коментарі УНН висловив політолог Володимир Фесенко.

Політичний аналітик вважає, що відставка мала відбутися ще навесні.

“Саакашвілі був вже на межі і подейкують, що Президент Порошенко його умовив не йти у відставку”, — висловив думку В.Фесенко.

За словами політолога, є одразу кілька причин, чому Саакашвілі вирішив піти з посади губернатора саме зараз.

“По-перше, це поразка партії Саакашвілі на виборах у Грузії. Він сподівався на відносний успіх своєї партії і він хотів повертатися до Грузії, саме тому так мляво розвивався партійний проект Саакашвілі в Україні”, — сказав експерт.

В.Фесенко зауважив, що, фактично, єдиний варіант для Саакашвілі продовжити політичну кар’єру — це продовжити її саме в Україні.

“Але як губернатор він досягнув своєї межі. Результати його діяльності на посаді глави ОДА, м’яко кажучи, не вражають, скоріше навпаки. Очікувань було набагато більше, ніж якихось конкретних результатів. Якщо на початку року були очікування від Саакашвілі як реформатора, то зараз крім різкої критики ми не бачимо нічого іншого, ніяких практичних результатів”, — зауважив експерт.

Щодо того, хто може змінити М.Сакашвілі на посаді губернатора, то експерт зауважує, що навряд чи зараз є готова кандидатура.

“Плюс треба мати на увазі, зараз же конкурсна процедура, спочатку конкурсна комісія визначає кандидатуру, а потім Президент підписує відповідний указ”, — додав експерт.

Як повідомляв УНН, сьогодні, 7 листопада, Міхеіл Саакашвілі заявив, що йде у відставку з посади глави Одеської ОДА. Додамо, що цілком ймовірно готувалася відставка М.Саакашвілі і він вирішив піти раніше ніж про це буде оголошено.

Серед тих, хто може зайняти посаду губернатора Одеської області називаються імена нардепа Ігоря Кононенка та першого заступника глави Адміністрації Президента, представника Президента в Кабміні Віталія Ковальчука.

Додамо також, що нардеп Антон Геращенко вважає, що у зв’язку з відставкою М.Саакашвілі більшість з команди екс-президента Грузії, скоріш за все подасть у відставку.

Крім того, з’явилася інформація про інформація про подальші політичні плану М.Саакашвілі, зокрема нардеп С.Лещенко розповів, що той планує займатися об’єднанням “Демократичного Альянсу” та партії “Хвиля”.