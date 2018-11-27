Эксперт: спрос на рынке жилой недвижимости значительно возрос
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. На первичном рынке жилой недвижимости спрос вырос значительно. Некоторые застройщики говорят о росте продаж в полтора раза. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт по недвижимости Иван Кудояр.
“Рынок первичной недвижимости немножко изменился. В лучшую сторону. Многие застройщики говорят о том, что количество продаж увеличилось практически в полтора раза за год. У кого-то на 20% у кого-то на 30%”, — рассказал эксперт.
Он отметил, что стоимость немного возросла. Но несмотря на это продажи идут активно. Наиболее затребованными остаются квартиры малых площадей.
Как считают эксперты, росту спроса на жилую недвижимость на первичном рынке, способствуют программы лояльности и финансовые инструменты, предлагаемые застройщиками.
Инвесторы все активнее пользуются такими финансовыми инструментами, как рассрочка от застройщика или ипотека, ведь это дает возможность приобрести жилье уже сегодня не имея полной суммы или купить квартиру большей площади. В интересах инвесторов застройщики развивают партнерские программы ипотечного кредитования, например крупнейший столичный застройщик “Киевгорстрой” предлагает на выбор три программы с разными банками (это “Кристалбанк”, “Укргазбанк” и “Глобус”). Общие условия получения ипотеки: первый взнос за квартиру — в размере от 30 до 50%; подтверждение своей финансовой состоятельности.
Всего же в Украине, по оценкам экспертов, не более 10 банков работают в сфере ипотечного кредитования и они тщательно подходят к подбору компании застройщика, которая станет их партнером, выбирая только надежных.