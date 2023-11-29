Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
Киев • УНН
Стоимость автогаза не превысила 80% от цены бензина, порога, за которым его использование станет не обоснованным, говорит эксперт Сергей Куюн, который ожидает, что нынешний всплеск цен, вызванный дефицитом, ослабнет в течение десяти дней.
Стоимость на автогаз в течение последних недель неуклонно растет. Этот вид альтернативного топлива используют многие автомобилисты, как более дешевую замену бензина, но использование автогаза является обоснованным только, если он значительно уступает бензину в цене. УНН спросил у эксперта топливного рынка Сергея Куюна о том, достигла ли стоимость автогаза предела экономической целесообразности и что будет с ценами на топливо в дальнейшем.
Детали
Сейчас, по мнению Сергея Куюна, стоимость автогаза еще не достигли предела, за которым его использование станет не обоснованным.
Таким порогом считается 80% от стоимости бензина. Сегодня бензин стоит в среднем там 54 гривны, то 80% это будет где-то 43-44 гривны за литр. Соответственно он все равно, для тех у кого уже есть ГБО, он все же более привлекательный, чем бензин
По словам Куюна, в ближайшие максимум десять дней будет решен вопрос с поставками автогаза цены на который выросли из-за дефицита.
"Мы видим, что уже таки наш опрос трейдеров говорит о том, что они законтрактовали необходимый объем ресурсов и сейчас он просто в пути, когда он приедет цена очень быстро начнет падать. Дефицит связан с блокированием польской границы, поскольку через польский участок границы мы завозили автотранспортом именно 30% импорта сжиженного газа, а это где-то там до 25% нашего потребления. Поэтому конечно, когда такой большой объем одномоментно заблокирован, когда его нет, то быстро найти другие источники поставок трудно. Для этого понадобилось время, но все же их нашли и теперь, я думаю в декабре, этот вопрос будет решен. Независимо от того что они там разблокируют или нет этот вопрос будет решен", - считает эксперт.
Он уточнил, что все больше автогаза поставляется по железной дороге, а также через Румынию. В основном по железной дороге поставляется и бензин и дизтопливо, поэтому блокирование границы не имело такого влияния на эти виды топлива, как в случае с автогазом.
С бензином ситуация намного лучше, она противоположная, скажем так, и с бензином и с дизелем, поскольку польская граница, поставки автотранспортом через нее не имели какого-то критического веса, это там до 10 %. И соответственно очень быстро рынок просто перекинулся на другие направления, и соответственно у нас есть даже профицит продукта по этим позициям, и видим, что цены падают на него
Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
Стоимость автогаза не превысила 80% от цены бензина, порога, за которым его использование станет не обоснованным, говорит эксперт Сергей Куюн, который ожидает, что нынешний всплеск цен, вызванный дефицитом, ослабнет в течение десяти дней.
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