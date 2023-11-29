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Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

Киев  •  УНН

29 ноябрь 2023, 09:50  •  9164 просмотра

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Стоимость автогаза не превысила 80% от цены бензина, порога, за которым его использование станет не обоснованным, говорит эксперт Сергей Куюн, который ожидает, что нынешний всплеск цен, вызванный дефицитом, ослабнет в течение десяти дней.

Стоимость на автогаз в течение последних недель неуклонно растет. Этот вид альтернативного топлива используют многие автомобилисты, как более дешевую замену бензина, но использование автогаза является обоснованным только, если он значительно уступает бензину в цене. УНН спросил у эксперта топливного рынка Сергея Куюна о том, достигла ли стоимость автогаза предела экономической целесообразности и что будет с ценами на топливо в дальнейшем.

Детали

Сейчас, по мнению Сергея Куюна, стоимость автогаза еще не достигли предела, за которым его использование станет не обоснованным.

Таким порогом считается 80% от стоимости бензина. Сегодня бензин стоит в среднем там 54 гривны, то 80% это будет где-то 43-44 гривны за литр. Соответственно он все равно, для тех у кого уже есть ГБО, он все же более привлекательный, чем бензин

- пояснил эксперт.

По словам Куюна, в ближайшие максимум десять дней будет решен вопрос с поставками автогаза цены на который выросли из-за дефицита.

"Мы видим, что уже таки наш опрос трейдеров говорит о том, что они законтрактовали необходимый объем ресурсов и сейчас он просто в пути, когда он приедет цена очень быстро начнет падать. Дефицит связан с блокированием польской границы, поскольку через польский участок границы мы завозили автотранспортом именно 30% импорта сжиженного газа, а это где-то там до 25% нашего потребления. Поэтому конечно, когда такой большой объем одномоментно заблокирован, когда его нет, то быстро найти другие источники поставок трудно. Для этого понадобилось время, но все же их нашли и теперь, я думаю в декабре, этот вопрос будет решен. Независимо от того что они там разблокируют или нет этот вопрос будет решен", - считает эксперт.

Он уточнил, что все больше автогаза поставляется по железной дороге, а также через Румынию. В основном по железной дороге поставляется и бензин и дизтопливо, поэтому блокирование границы не имело такого влияния на эти виды топлива, как в случае с автогазом.

С бензином ситуация намного лучше, она противоположная, скажем так, и с бензином и с дизелем, поскольку польская граница, поставки автотранспортом через нее не имели какого-то критического веса, это там до 10 %. И соответственно очень быстро рынок просто перекинулся на другие направления, и соответственно у нас есть даже профицит продукта по этим позициям, и видим, что цены падают на него

- добавил Куюн.  
Анна Онищенко

Анна Онищенко

Экономика
Експерт пояснив, коли вартість автогазу досягне межі за якою його використання стане невигідним
The expert explained when the cost of autogas will reach the point beyond which its use will become unprofitable
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