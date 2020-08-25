Эксперт назвал причины, по которым киевская власть годами не может достроить КОД

Так, по словам эксперта, КОД точечными ремонтами "не спасти", и правильно вместо вечно продолжающихся там "латаний" действительно логически завершить эту дорогу.

"…вместо ремонта столичную Окружную нужно логически завершить. И об этом не первый год говорят многие эксперты. Ее нужно завершить.

Это масштабный проект, на кону большие деньги, и поэтому мэрия все время спорит, сколько денег можно "освоить". И каждый раз выясняется, что претендентов на освоение этих денег слишком много. Например, с Троещинским мостом они спорили-спорили и решили достроить метро на Виноградарь. Не потому что благие намерения, а потому что один из чиновников Кличка причастен к строительству нового жилого комплекса на Виноградаре, и ему как раз нужен выход из метро рядом с его жилым комплексом. Поэтому решили притормозить строительство моста на Троещину, строительство и реконструкцию Окружной, потому что нужно срочно деньги было выделить. А Окружная? – "Пускай горит синим пламенем", - говорит эксперт.

Мэр Киева срочно активизировался сегодня в вопросе ремонта дорог, но только потому, что дают финансирование, "есть потребность его "освоить", а еще и выборы на носу", отмечает Коновалов.

В целом, как подчеркивает эксперт, Киеву сегодня не хватает еще 4 мостов: два на Большой Окружной, чтобы вести транзит, и два моста по Малой Окружной, которая идет вокруг Оболони на Троещину, и с Теремков на Осокорки в сторону Борисполя.

"Также назревает еще один конфликт - настроили домов, а инфраструктуру к ним не подвели. Позняки и Осокорки застроили, и что сейчас будет - страшно представить. А все потому что тупо осваивают деньги", - отмечает он.

Коновалов добавляет, что без комплексного подхода к вопросу КОДа многолетних проблем автомобильного трафика в столице не решить.

Что же касается концепта "Укравтодора", презентованного накануне в КВЦ "Парковый" совместно с депутатами СН, то он как раз предполагает объединение всех шести международных трасс, которые проходят транзитом через Киев, а следовательно "логическое завершение дороги".

По словам народного депутата Ирины Верещук, "объездная дорога — это один из ключевых перспективных объектов президентской программы "Большая стройка", и вполне может быть построена за 5 лет".

Она также считает, что завершение КОД позволит разгрузить транспортный поток почти на 40%, чем уменьшить количество пробок в столице.

"Наша команда готова взять на себя эти обязанности и уже сегодня ставит дедлайны, а именно: контроль разработки проекта строительства до конца 2020 года. И начало строительства при благоприятных условиях уже в начале 2021 года. За одну каденцию нового городского мэра этот большой проект может быть завершен. Поэтому мы призываем к сотрудничеству и поддержке", - отметила она на презентации концепта "Укравтодора".

Напомним, сегодня в Киеве был ливень, который снова привел к коллапсу на столичных дорогах.