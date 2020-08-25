Експерт назвав причини, з яких київська влада роками не може добудувати КОД

Так, за словами експерта, КОД точковими ремонтами "не врятувати", і правильно замість "латань", які вічно тривають там, дійсно логічно завершити цю дорогу.

"...замість ремонту столичну Окружну потрібно логічно завершити. І про це не перший рік кажуть багато експертів. Її потрібно завершити.

Це масштабний проект, на кону великі гроші, і тому мерія весь час сперечається, скільки грошей можна "освоїти". І кожен раз з'ясовується, що претендентів на освоєння цих грошей забагато. Наприклад, з Троєщинським мостом вони сперечалися-сперечалися і вирішили добудувати метро на Виноградар. Не тому що благі наміри, а тому що один із чиновників Кличка причетний до будівництва нового житлового комплексу на Виноградарі, і йому якраз потрібен вихід із метро поруч з його житловим комплексом. Тому вирішили пригальмувати будівництво моста на Троєщину, будівництво та реконструкцію Окружної, тому що потрібно терміново гроші було виділити. А Окружна? - "Нехай горить синім полум'ям", - каже експерт.

Мер Києва терміново активізувався сьогодні в питанні ремонту доріг, але тільки тому, що дають фінансування, "є потреба його "освоїти", а ще й вибори на носі", зазначає Коновалов.

В цілому, як підкреслює експерт, Києву сьогодні не вистачає ще 4 мостів: два на Великій Окружній, щоб вести транзит, і два мости по Малій Окружний, яка йде навколо Оболоні на Троєщину, і з Теремків на Осокорки в сторону Борисполя.

"Також назріває ще один конфлікт - набудували будинків, а інфраструктуру до них не підвели. Позняки та Осокорки забудували, і що зараз буде - страшно уявити. А все тому що тупо освоюють гроші", - зазначає він.

Коновалов додає, що без комплексного підходу до питання КОДу багаторічних проблем автомобільного трафіку в столиці не вирішити.

Що ж стосується концепту "Укравтодору", презентованого напередодні у КВЦ "Парковий" спільно з депутатами СН, то він якраз передбачає об'єднання всіх шести міжнародних трас, які проходять транзитом через Київ, а отже "логічне завершення дороги".

За словами народного депутата Ірини Верещук, "об'їзна дорога - це один з ключових перспективних об'єктів президентської програми "Велике будівництво", і цілком може бути побудована за 5 років".

Вона також вважає, що завершення КОД дозволить розвантажити транспортний потік майже на 40%, чим зменшити кількість заторів у столиці.

"Наша команда готова взяти на себе ці обов'язки і вже сьогодні ставить дедлайни, а саме: контроль розробки проекту будівництва до кінця 2020 року. І початок будівництва при сприятливих умовах вже на початку 2021 року. За одну каденцію нового міського мера цей великий проект може бути завершений. Тому ми закликаємо до співпраці й підтримки", - зазначила вона на презентації концепту "Укравтодору".

Нагадаємо, сьогодні в Києві була злива, який знову призвів до колапсу на столичних дорогах.