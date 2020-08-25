Експерт назвав причини, з яких київська влада роками не може добудувати КОД

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 151220 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 105343 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 98169 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 106264 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 126507 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 137782 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 221584 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 216105 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 186617 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 176199 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−2°
3.6м/с
74%
Популярнi новини

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 50664 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 47659 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 154171 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 29469 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 45666 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 151210 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 154398 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 278372 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 302404 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 385304 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 45814 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 29615 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 47818 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 50820 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 126312 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

Експерт назвав причини, з яких київська влада роками не може добудувати КОД

Київ • УНН

 • 25175 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Окружну дорогу в Києві потрібно не ремонтувати, а добудувати. Тільки комплексний підхід до питання дозволить дійсно вирішити проблеми столичних автомобілістів. Таку думку УНН висловив транспортний експерт В'ячеслав Коновалов, коментуючи презентацію концепту Київської об'їзної дороги від "Укравтодору" і депутатів "Слуги народу", що передбачає об'єднання шести міжнародних трас.

Експерт назвав причини, з яких київська влада роками не може добудувати КОД

Так, за словами експерта, КОД точковими ремонтами "не врятувати", і правильно замість "латань", які вічно тривають там, дійсно логічно завершити цю дорогу.

"...замість ремонту столичну Окружну потрібно логічно завершити. І про це не перший рік кажуть багато експертів. Її потрібно завершити.

Це масштабний проект, на кону великі гроші, і тому мерія весь час сперечається, скільки грошей можна "освоїти". І кожен раз з'ясовується, що претендентів на освоєння цих грошей забагато. Наприклад, з Троєщинським мостом вони сперечалися-сперечалися і вирішили добудувати метро на Виноградар. Не тому що благі наміри, а тому що один із чиновників Кличка причетний до будівництва нового житлового комплексу на Виноградарі, і йому якраз потрібен вихід із метро поруч з його житловим комплексом. Тому вирішили пригальмувати будівництво моста на Троєщину, будівництво та реконструкцію Окружної, тому що потрібно терміново гроші було виділити. А Окружна? - "Нехай горить синім полум'ям", - каже експерт.

Мер Києва терміново активізувався сьогодні в питанні ремонту доріг, але тільки тому, що дають фінансування, "є потреба його "освоїти", а ще й вибори на носі", зазначає Коновалов.

В цілому, як підкреслює експерт, Києву сьогодні не вистачає ще 4 мостів: два на Великій Окружній, щоб вести транзит, і два мости по Малій Окружний, яка йде навколо Оболоні на Троєщину, і з Теремків на Осокорки в сторону Борисполя.

"Також назріває ще один конфлікт - набудували будинків, а інфраструктуру до них не підвели. Позняки та Осокорки забудували, і що зараз буде - страшно уявити. А все тому що тупо освоюють гроші", - зазначає він.

Коновалов додає, що без комплексного підходу до питання КОДу багаторічних проблем автомобільного трафіку в столиці не вирішити.

Що ж стосується концепту "Укравтодору", презентованого напередодні у КВЦ "Парковий" спільно з депутатами СН, то він якраз передбачає об'єднання всіх шести міжнародних трас, які проходять транзитом через Київ, а отже "логічне завершення дороги".

За словами народного депутата Ірини Верещук, "об'їзна дорога - це один з ключових перспективних об'єктів президентської програми "Велике будівництво", і цілком може бути побудована за 5 років".

Вона також вважає, що завершення КОД дозволить розвантажити транспортний потік майже на 40%, чим зменшити кількість заторів у столиці.

"Наша команда готова взяти на себе ці обов'язки і вже сьогодні ставить дедлайни, а саме: контроль розробки проекту будівництва до кінця 2020 року. І початок будівництва при сприятливих умовах вже на початку 2021 року. За одну каденцію нового міського мера цей великий проект може бути завершений. Тому ми закликаємо до співпраці й підтримки", - зазначила вона на презентації концепту "Укравтодору".

Нагадаємо, сьогодні в Києві була злива, який знову призвів до колапсу на столичних дорогах.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Київ
Brent
$63.50
Bitcoin
$79,708.30
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,194.00
Ethereum
$1,524.81