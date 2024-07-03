Эксперт назвал самый эффективный способ хранения сбережений и получения прибыли

Вложение средств в ОВГЗ дает стабильную прибыль на уровне 14-15%, сейчас это самый эффективный способ хранения сбережений. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал экономический эксперт Олег Пендзин.

На сегодняшний момент гораздо выгоднее держать деньги в операциях внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Это стабильно дает 14-15% дохода и даже вероятное падение курса гривны к доллару будет перекрыто подобным ростом доходности. Так что сегодня ОВГЗ являются наиболее эффективным с точки зрения вложения денег, - отметил Пендзин.

Кроме того, по его словам, собственные сбережения можно положить на депозит в банк - но депозит в банк это минус 18% налога на физических лиц и 1,5% военного сбора, а ОВГЗ сразу без налогов. "То есть вы получаете такой же процент, как в банке, но считайте что плюс 19,5% вы еще имеете, в связи с тем, что не платите налоги. Так что это на сегодня наиболее эффективным вариант",- отметил Пендзин.

В то же время эксперт добавил, что все зависит от видения самого человека и очень часто люди просто держат сбережения в валюте. Однако, по его словам, содержание средств в валюте не дает прибыли как, например, ОВГЗ.

Добавим

Ранее соосновательница первой в Украине финтех-экосистемы Сопсогԁ Fintech Solutions Елена Соседка посоветовала украинцам разделять активы для диверсификации рисков во время войны. По ее словам, сбережения можно вкладывать также в валюту, драгоценные металлы, а также крипту. Кроме того, Соседка не исключила, что до конца года цена за доллар может вырасти до 44 гривен. По ее словам, основными факторами, влияющими на валютный рынок, являются внешнеэкономическая, политическая и военная ситуация в нашей стране. Кроме того, валютный курс во многом будет зависеть от возможности украинских производителей экспортировать свои товары.

Напомним

УНН начал серию публикаций, в которой будет рассказывать о цифровых валютах и их возможностях. Первый наш материал был посвящен технологии, лежащей в основе криптовалют - блокчейну: "Крипта для чайников". Часть 1: что такое блокчейн и его "фишки", о которых мало кто знает.

Второй материал - халвингу биткоина: "Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют.

Третий материал: "Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету.

Четвертый материал: Крипт для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия.



Пятый материал: Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки.

