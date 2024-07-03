Експерт назвав найефективніший спосіб зберігання заощаджень і отримання прибутку

Вкладення коштів в ОВДП дає стабільний прибуток на рівні 14-15%, наразі це найефективніший спосіб зберігання заощаджень. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів економічний експерт Олег Пендзин.

На сьогоднішній момент набагато вигідніше тримати гроші в операціях внутрішньої державної позики (ОВДП). Це стабільно дає 14-15% доходу і навіть імовірне падіння курсу гривні до долара буде перекрито подібним ростом дохідності. Так що сьогодні ОВДП є найбільш ефективним з точки зору вкладання грошей, - зазначив Пендзин.

Крім того, за його словами, власні заощадження можна покласти на депозит у банк – але депозит у банк це мінус 18% податку на фізичних осіб і 1,5% воєнного збору, а ОВДП одразу без податків. "Тобто ви отримуєте такий самий відсоток, як в банку, але рахуйте що плюс 19,5% ви ще маєте, у зв’язку з тим, що не платите податки. Так що це на сьогодні найбільш ефективним варіант",- зазначив Пендзин.

Водночас експерт додав, що все залежить від бачення самої людини і дуже часто люди просто тримають заощадження у валюті. Проте, за його словами, тримання коштів у валюті не дає прибутку як, наприклад, ОВДП.

Додамо

Раніше співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Соnсогԁ Fintech Solutions Олена Сосєдка порадила українцям розділяти активи для диверсифікації ризиків під час війни. За її словами, заощадження можна вкладати також у валюту, дорогоцінні метали, а також крипту. Окрім того, Сосєдка не виключила, що до кінця року ціна за долар може зрости до 44 гривень. За її словами, основними факторами, що впливають на валютний ринок, є зовнішньоекономічна, політична та військова ситуація в нашій країні. Крім того, валютний курс багато в чому залежатиме від можливості українських виробників експортувати свої товари.

Нагадаємо

УНН розпочав серію публікацій, в якій розповідатиме про цифрові валюти та їхні можливості. Перший наш матеріал був присвячений технології, що лежить в основі криптовалют – блокчейну: "Крипта для чайників". Частина 1: що таке блокчейн та його "фішки", про які мало хто знає.

Другий матеріал – халвінгу біткоїну: "Крипта для чайників". Частина 2: що таке халвінг і чому він викликає переполох на ринку криптовалют.

Третій матеріал: "Крипта для чайників". Частина 3: покрокова інструкція, як купити криптомонету.

Четвертий матеріал: Крипт для чайників. Частина 4: Що таке монети і токени і в чому їх розбіжності.



П'ятий матеріал: Крипта для чайників. Частина 5. Холодні та гарячі гаманці.

