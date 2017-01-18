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Эксперт: наиболее ожидаемым является пакет децентрализационных законов

Эксперт: наиболее ожидаемым является пакет децентрализационных законов

Киев • УНН

 • 7344 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. В Верховной Раде планируют на этой неделе рассмотреть закон, который касается Конституционного суда. Об этом в эфире "5 канала" заявил эксперт ГИ "Реанимационный пакет реформ" Вадим Миский, передает УНН.

"Самое ожидаемое, то чего ждут не только в Киеве, но и в регионах - это пакет децентрализационных законов, которые обещают проголосовать в четверг. Более полугода ВР не может принять этот пакет децентрализационных законов. Его еще накануне закрытия предыдущей сессии летом не смогли вынести на голосование, тогда не хватило голосов о включении в повестку дня ", - отметил эксперт.

По его словам, парламентарии на этой неделе могут рассмотреть закон, который касается Конституционного суда.

"Это часть судебной реформы. Изменения в Конституцию предусматривали полную перезагрузку во всех судейских органах, в том числе и в Конституционном суде. Всех судей оттуда не уволят, но урегулировать по новому основы существования нужно обязательно ", - добавил В. Миский.

Как сообщал УНН, Верховная Рада на этой неделе рассмотрит вопрос Конституционного суда Украины, а также вопросы блоков транспорта, экологии и децентрализации.

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