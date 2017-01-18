Експерт: найбільш очікуваним є пакет децентралізаційних законів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. У Верховній Раді планують цього тижня розглянути закон, який стосується Конституційного суду. Про це в ефірі “5 каналу” заявив експерт ГІ “Реанімаційний пакет реформ” Вадим Міський, передає УНН.
“Найочікуваніше, те чого чекають не тільки у Києві, а й у регіонах — це пакет децентралізаційних законів, які обіцяють проголосувати у четвер. Більш ніж півроку ВР не може ухвалити цей пакет децентралізаційних законів. Його ще напередодні закриття попередньої сесії влітку не змогли винести на голосування, тоді не вистачило голосів про включення до порядку денного,” — зазначив експерт.
За його словами, парламентарії цього тижня можуть розглянути закон, який стосується Конституційного суду.
“Це частина судової реформи. Зміни до Конституції передбачали повне перезавантаження в усіх суддівських органах, зокрема, і в Конституційному суді. Всіх суддів звідти не звільнять, але врегулювати по новому засади існування потрібно обов’язково,” — додав В. Міський.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада цього тижня розгляне питання Конституційного суду України, а також питання блоків транспорту, екології та децентралізації.