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Эксперт: национализация “Мотор Сич” похоронит государственное КБ “Ивченко-Прогресс”, а вместе с ними украинское авиастроение

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Национализация “Мотор Сич” приведет к деградации государственного конструкторского бюро “Ивченко-Прогресс” — ключевого украинского разработчика авиационных двигателей. Об этом предупреждает известный украинский политический эксперт Владимир Цыбулько, напоминая, что “Мотор Сич” — промышленная площадка для серийного производства двигателей разработки КБ “Ивченко-Прогресс”, передает УНН.

“Заводу „Мотор Сич“ для развития производства в Запорожье и освоения внешних рынков требуются огромные инвестиции. Ранее их предоставили китайские акционеры в виде инвестиционного займа на общую сумму 250 млн долларов — и Богуслаев был им благодарен за эту поддержку, которая позволила сохранить завод и поддержать его работу после утраты рынка Российской Федерации по политическим причинам. Украинский бюджет не сможет финансировать развитие завода в Запорожье, равно как не сможет предоставить деньги на создание сервисных площадок за рубежом — для этого в бюджете просто нет денег, а сама „Мотор Сич“ не располагает такими ресурсами, ей нужен коммерческий партнер. Национализация „Мотор Сич“ позволит Богуслаеву и подкупленным им чиновникам еще несколько лет грабить завод. Но о перспективах развития речи уже нет”, — сказал Цыбулько и напомнил, что для “Мотор Сич” из-за конфликта с китайскими акционерами уже и закрыт рынок КНР.

“Трудно понять, на что рассчитывает Богуслаев и те, кого он смог убедить или подкупить ради национализации „Мотор Сич“. Сейчас никто не думает о том, что вместе с запорожским заводом „утонет“ и государственное конструкторское бюро „Ивченко-Прогресс“ — для него „Мотор Сич“ является площадкой для серийного производства авиадвигателей. КБ лишь обладает разработками и патентами, в то время как единственный его партнер для серийного производства — „Мотор Сич“. Производство самого КБ не является серийным, оно предназначено лишь для прототипов и образцов новых авиадвигателей. С крахом „Мотор Сич“ и КБ „Ивченко-Прогресс“ пойдет на дно”, — пояснил эксперт.

Утратив производственную и конструкторскую платформы в сфере производства авиационных двигателей Украина рискует вместе с ними потерять и всю авиастроительную отрасль: “В лучшем случае, пока у нас есть авиазаводы и старые профессионалы, Украина наладит какое-то „отверточное производство“ из иностранных комплектующих. Когда-то у нас был такой „народный автомобиль Ланос“, а вскоре будет такой же никому не нужный „народный самолет“ — украинское „отверточное производство“ будет финансировать чужие разработки, зарубежные производства и чужие экономики”, — сказал эксперт, и грустно пошутил, что именно в “убийстве” украинской авиационной промышленности может состоять неочевидная стратегическая цель национализации “Мотор Сич”.

Владимир Цыбулько отметил, что при нынешнем состоянии государственных финансов лишь частные инвесторы из КНР могут поддержать жизнедеятельность и развитие “Мотор Сич” в Запорожье, а вместе с тем открыть для предприятия огромный китайский рынок: “Для всех остальных украинская авиация — конкурент. Не нужно питать иллюзий, что ЕС или США хотят видеть мощное конкурентное украинское авиастроение”.

“Мы уже слышали заявления китайского МИД с требованием к Киеву придерживаться законности в действиях относительно инвестиций китайских бизнесменов в „Мотор Сич“, и можно считать, что таким образом Украине дипломатично дают понять, что в Пекине не считают национализацию законным путем решения вопроса”, — сказал Цыбулько и добавил, что Украина с национализацией “Мотор Сич” может потерять последнюю возможность входа на китайский рынок, ведь КНР активно осуществляет собственные разработки в сфере авиации и уже обладает двигателями и самолетами гражданского и военного назначения собственного производства.

“Некоторые специалисты в сфере авиации утверждают, что для Китая авиадвигатели — слабое место их авиации. Даже если допустить, что это так, китайская целеустремленность, настойчивость и обширные инвестиционные возможности страны не дают поводов для сомнений, что у КНР вскоре будет собственный авиадвигатель мирового уровня, и тогда сотрудничество с „Мотор Сич“ просто утратит актуальность”, — предупреждает эксперт о последних возможностях для совместных проектов в авиации.

Как сообщалось, СНБОУ и Верховная Рада заявили о подготовке национализации компании “Мотор Сич”, контрольный пакет акций которой принадлежит китайским бизнесменам.

Завод был корпоратизирован и приватизирован его коллективом около двадцати лет тому назад, а впоследствии контрольный пакет акций сосредоточил в своих руках бессменный “красный директор” Вячеслав Богуслаев. В 2016 году он продал контрольный пакет акций “Мотор Сич” китайским инвесторам и заявил, что их инвестиции и заказы из КНР спасут завод от остановки и закрытия.

Ранее Владимир Цыбулько отмечал, что созданная в Украине схема противостояния китайским акционерам “Мотор Сич” принесет убытки государству, но будет выгодна Вячеславу Богуслаеву: “Немыслимая ситуация: 5 лет назад Богуслаев получил от китайцев за свои 56% акций „Мотор Сич“ 700 млн долл., а теперь не впускает новых законных акционеров!”, — прогнозировал эксперт иски в международный арбитраж и выплаты компенсаций из бюджета бизнесменам из КНР, отметив, что сам Богуслаев сохранит деньги, полученные от продажи “Мотор Сич”.

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