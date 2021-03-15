Експерт: націоналізація "Мотор Січ" поховає державне КБ "Івченко-Прогрес", а разом з ними українське авіабудування

"Заводу "Мотор Січ" для розвитку виробництва у Запоріжжі і освоєння зовнішніх ринків потрібні величезні інвестиції. Раніше їх надали китайські акціонери у вигляді інвестиційної позики на загальну суму 250 млн доларів - і Богуслаєв був їм вдячний за цю підтримку, яка дозволила зберегти завод і підтримати його роботу після втрати ринку Російської Федерації через політичні причини. Український бюджет не зможе фінансувати розвиток заводу в Запоріжжі, так само як не зможе надати гроші на створення сервісних майданчиків за кордоном - для цього в бюджеті просто немає грошей, а сама "Мотор Січ" не має в своєму розпорядженні таких ресурсів, їй потрібен комерційний партнер. Націоналізація "Мотор Січ" дозволить Богуслаєву і підкупленим ним чиновникам ще кілька років грабувати завод. Але про перспективи розвитку мова вже немає", - сказав Цибулько і нагадав, що для "Мотор Січ" через конфлікт з китайськими акціонерами вже і закритий ринок КНР.

"Важко зрозуміти, на що розраховує Богуслаєв і ті, кого він зміг переконати або підкупити заради націоналізації "Мотор Січ". Зараз ніхто не думає про те, що разом із запорізьким заводом "потоне" і державне конструкторське бюро "Івченко-Прогрес" - для нього "Мотор Січ" є майданчиком для серійного виробництва авіадвигунів. КБ лише володіє розробками і патентами, в той час як єдиний його партнер для серійного виробництва - "Мотор Січ". Виробництво самого КБ не є серійним, воно призначене лише для прототипів і зразків нових авіадвигунів. З крахом "Мотор Січ" і КБ "Івченко-Прогрес" піде на дно", - пояснив експерт.

Втративши виробничу і конструкторську платформи в сфері виробництва авіаційних двигунів Україна ризикує разом з ними втратити і всю авіабудівну галузь: "У кращому випадку, поки у нас є авіазаводи і старі професіонали, Україна налагодить якесь "викруткове виробництво" з іноземних комплектуючих. Колись у нас був такий "народний автомобіль Ланос", а незабаром буде такий же нікому не потрібний "народний літак" - українське "викруткове виробництво" фінансуватиме чужі розробки, закордонні виробництва і чужі економіки", - сказав експерт, і сумно пожартував, що саме у "вбивстві" української авіаційної промисловості може складатися неочевидна стратегічна мета націоналізації "Мотор Січ".

Володимир Цибулько зазначив, що при нинішньому стані державних фінансів лише приватні інвестори з КНР можуть підтримати життєдіяльність і розвиток "Мотор Січ" у Запоріжжі, а разом з тим відкрити для підприємства величезний китайський ринок: "Для всіх інших українська авіація - конкурент. Не слід плекати ілюзій, що ЄС або США хочуть бачити потужне конкурентне українське авіабудування".

"Ми вже чули заяви китайського МЗС з вимогою до Києва дотримуватися законності в діях щодо інвестицій китайських бізнесменів в "Мотор Січ", і можна вважати, що таким чином Україні дипломатично дають зрозуміти, що в Пекіні не вважають націоналізацію законним шляхом вирішення питання", - сказав Цибулько і додав, що Україна з націоналізацією "Мотор Січ" може втратити останню можливість входу на китайський ринок, адже КНР активно здійснює власні розробки в сфері авіації та вже має двигуни і літаки цивільного і військового призначення власного виробництва.

"Деякі фахівці у сфері авіації стверджують, що для Китаю авіадвигуни - слабке місце їх авіації. Навіть якщо допустити, що це так, китайська цілеспрямованість, наполегливість і великі інвестиційні можливості країни не дають приводів для сумнівів, що у КНР незабаром буде власний авіадвигун світового рівня, і тоді співпраця з "Мотор Січ" просто втратить актуальність", - попереджає експерт про останні можливості для спільних проектів в авіації.

Як повідомлялося, РНБОУ і Верховна Рада заявили про підготовку націоналізації компанії "Мотор Січ", контрольний пакет акцій якої належить китайським бізнесменам.

Завод був корпоратизований і приватизований його колективом близько двадцяти років тому, а згодом контрольний пакет акцій зосередив у своїх руках незмінний "червоний директор" В'ячеслав Богуслаєв. У 2016 році він продав контрольний пакет акцій "Мотор Січ" китайським інвесторам і заявив, що їх інвестиції і замовлення з КНР врятують завод від зупинки і закриття.

Раніше Володимир Цибулько відзначав, що створена в Україні схема протистояння китайським акціонерам "Мотор Січ" принесе збитки державі, але буде вигідна В'ячеславу Богуслаєву: "Немислима ситуація: 5 років тому Богуслаєв отримав від китайців за свої 56% акцій "Мотор Січ" 700 млн доларів, а тепер не впускає нових законних акціонерів!" - прогнозував експерт позови в міжнародний арбітраж і виплати компенсацій з бюджету бізнесменам з КНР, зазначивши, що сам Богуслаєв збереже гроші, отримані від продажу "Мотор Січ".