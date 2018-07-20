Эксперт: на рынке ипотечного кредитования присутствует позитивная динамика

"Банк “Глобус” активно работает и развивается на рынке ипотеки последние 2 года. Позитивная динамика очевидна. В 2017 году количество ипотечных договоров увеличилось на 24%. Хотя в целом доля ипотечных кредитов в общем количестве кредитов, которые выдаются банками, все еще остается достаточно низкой", — пояснила эксперт.

Она отметила, что соотношение ипотечных кредитов к ВВП Украины находится на уровне 5,1%. Тогда как, например, в Нидерландах этот показатель превышает 106%. Но в тоже время она отмечает, что украинские банки активизировались в вопросе развития ипотечного кредитования, что даст застройщикам дополнительные инструменты для продаж.

Напомним, крупнейший столичный застройщик “Киевгорстрой” предлагает разные ипотечные программы для приобретения жилья. В частности застройщик сотрудничает и с банком “Глобус”, а также с “Укргазбанком” и “Кристалбанком”. Предлагаемые финучреждениями условия ипотечного кредитования отличаются, и инвестор может выбрать тот вариант, который подходит ему лучше всего. К тому же приобретение жилья на условиях ипотеки дает возможность получить скидку.