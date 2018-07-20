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Експерт: на ринку іпотечного кредитування присутня позитивна динаміка

Експерт: на ринку іпотечного кредитування присутня позитивна динаміка

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. На ринку іпотечного кредитування в Україні намітилася позитивна динаміка. За 2017 рік кількість іпотечних договорів збільшилася майже на чверть. Про це розповіла начальник управління з роботи з партнерами ПАТ "Глобус" Катерина Лічана, повідомляє УНН з посиланням на Мінфін.

"Банк "Глобус" активно працює і розвивається на ринку іпотеки останні 2 роки. Позитивна динаміка очевидна. У 2017 році кількість іпотечних договорів збільшилася на 24%. Хоча в цілому частка іпотечних кредитів у загальній кількості кредитів, які видаються банками, все ще залишається досить низькою", - пояснила експерт.

Вона зазначила, що співвідношення іпотечних кредитів до ВВП України перебуває на рівні 5,1%. Тоді як, наприклад, у Нідерландах цей показник перевищує 106%. Але в той же час вона відзначає, що українські банки активізувалися у питанні розвитку іпотечного кредитування, що дасть забудовникам додаткові інструменти для продажів.

Нагадаємо, найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" пропонує різні іпотечні програми для придбання житла. Зокрема забудовник співпрацює і з банком "Глобус", а також з "Укргазбанком" і "Кристалбанком". Пропоновані фінустановами умови іпотечного кредитування відрізняються, і інвестор може вибрати той варіант, який підходить йому найкраще. До того ж, придбання житла на умовах іпотеки дає можливість отримати знижку.

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