Експерт: на ринку іпотечного кредитування присутня позитивна динаміка

"Банк "Глобус" активно працює і розвивається на ринку іпотеки останні 2 роки. Позитивна динаміка очевидна. У 2017 році кількість іпотечних договорів збільшилася на 24%. Хоча в цілому частка іпотечних кредитів у загальній кількості кредитів, які видаються банками, все ще залишається досить низькою", - пояснила експерт.

Вона зазначила, що співвідношення іпотечних кредитів до ВВП України перебуває на рівні 5,1%. Тоді як, наприклад, у Нідерландах цей показник перевищує 106%. Але в той же час вона відзначає, що українські банки активізувалися у питанні розвитку іпотечного кредитування, що дасть забудовникам додаткові інструменти для продажів.

Нагадаємо, найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" пропонує різні іпотечні програми для придбання житла. Зокрема забудовник співпрацює і з банком "Глобус", а також з "Укргазбанком" і "Кристалбанком". Пропоновані фінустановами умови іпотечного кредитування відрізняються, і інвестор може вибрати той варіант, який підходить йому найкраще. До того ж, придбання житла на умовах іпотеки дає можливість отримати знижку.