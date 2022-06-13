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Эксперт: лукашенко знает, что его армия не боеспособна

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 июня. УНН. Вероятность вступления беларуси в войну составляет 50/50. Ведь так называемые занятия по боевой готовности могут быть и лишь показательной демонстрацией для путина, и реальной подготовкой к войне. Такое мнение в комментарии УНН высказал военный эксперт Михаил Жирохов.

Цитата

«путину было бы очень интересно, если бы лукашенко начал войну и наступление на Житомирскую область и Волынь, чтобы перекрыть поставки западного оружия со стороны Польши. Однако лукашенко понимает, что его армия небоеспособна и не имеет таких возможностей и боевого опыта. Он любыми способами пытается оттянуть решение вступить в войну. Это может быть показуха для путина, а может быть и реальная подготовка для вторжения, вероятность 50/50. Однако вступление в войну для него может закончиться очень плохо, ведь Европа церемониться не будет. Это не путин, у которого есть ядерное оружие, а всего лишь беларусь. Могут быть разные варианты, в том числе и прямая военная помощь нам со стороны Польши или вообще НАТО», – отметил эксперт.

Детали

Относительно «народного ополчения», которое сейчас активно формируется в беларуси, Жирохов считает, что таким образом лукашенко пытается пополнить мобилизационный резерв.

«У него есть и достаточно адекватные, с военной точки зрения, шаги, как, например, формирование оперативного командования. «Народное ополчение» – это такой резерв для пополнения армии в случае войны. Потому что лукашенко не так давно заявил, что хочет усилить армию на 20 тысяч человек, а это «народное ополчение» будет каким-то мобилизационным резервом», – сказал эксперт.

Напомним

беларусь проводит массовые военные тренировки и учения, на которых отрабатывается “переход с мирного на военное время”.

Кроме того, на территории республики беларусь началось активное формирование подразделений “народного ополчения”. Подразделения вооруженных сил этого государства продолжают прикрывать участки белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

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