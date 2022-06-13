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Експерт: лукашенко знає, що його армія небоєздатна

Експерт: лукашенко знає, що його армія небоєздатна

Київ • УНН

 • 210625 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Ймовірність вступу білорусі у війну складає 50/50. Адже так звані заняття з бойової готовності можуть бути і лише показовою демонстрацією для путіна, і реальною підготовкою до війни. Таку думку в коментарі УНН висловив військовий експерт Михайло Жирохов.

Цитата

«путіну було би дуже цікаво, якби лукашенко почав війну та наступ на Житомирщину і Волинь, аби перекрити поставки західної зброї зі сторони Польщі. Проте лукашенко розуміє, що його армія небоєздатна, і не має таких можливостей та бойового досвіду. Він будь-якими способами намагається відтягнути рішення вступити в війну. Це може бути показуха для путіна, а може бути і реальна підготовка для вторгнення, ймовірність 50/50. Проте вступ у війну для нього може закінчитися дуже погано, адже Європа церемонитися не буде. Це не путін, у якого є ядерна зброя, а лише білорусь. Можуть бути різні варіанти, у тому числі і пряма військова допомога нам зі сторони Польщі або взагалі НАТО», – зазначив експерт.

Деталі

Щодо «народного ополчення», яке зараз активно формується у білорусі, Жирохов вважає, що таким чином лукашенко намагається поповнити мобілізаційний резерв.

«У нього є і досить адекватні, з військової точки зору, кроки, як, наприклад, формування оперативного командування. «Народне ополчення» – це такий резерв для поповнення армії у випадку війни. Тому що лукашенко не так давно заявив, що хоче посилити армію на 20 тисяч людей, а це «народне ополчення» буде якимось мобілізаційним резервом», – сказав експерт.

Нагадаємо

білорусь проводить масові військові тренування та навчання, на яких відпрацьовується “перехід із мирного на воєнний час”.

Окрім того, на території республіки білорусь почалося активне формування підрозділів “народного ополчення”. Підрозділи збройних сил цієї держави продовжують прикривати ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях.

Українські Національні Новини

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