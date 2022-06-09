У білорусі активно формують підрозділи “народного ополчення” – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. На території республіки білорусь почалося активне формування підрозділів “народного ополчення”. Підрозділи збройних сил цієї держави продовжують прикривати ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. Про це йдеться у зведенні Генерального Штабу Збройних Сил України, передає УНН.
Цитата
“Активізовано процес формування так званого “народного ополчення” республіки білорусь. У військових комісаріатах проводяться збори з місцевими жителями з метою роз’яснення необхідності створення зазначених підрозділів”, – інформують у відомстві.
Деталі
Повідомляється, що на Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь на ротаційній основі продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях.
Для недопущення викриття позицій та місць розміщення військової техніки місцевому населенню заборонено відвідування лісів.
Доповнення
У Генштабі наголосили на загрозі ракетних та авіаційних ударів з території білорусі по інфраструктурних об’єктах України. Зокрема, минулої ночі, російські літаки завдали ракетного удару з білорусі по території Житомирської області.