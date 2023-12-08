Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс

Для успешной интеграции украинской банковской системы в ЕС и для получения макрофинансовой помощи Украине придется идти по пути приватизации государственных банков. Сейчас присутствие государства в отечественном банковском секторе слишком большое. Такое мнение в комментарии УНН высказал экономический эксперт Олег Пендзин.

Требование приватизации государственных банков на сегодня есть в меморандуме с МВФ, в требовании американцев по выделению средств макрофинансовой помощи и является требованием нашего движения в ЕС - напомнил эксперт.

Пендзин отметил, что отказ от приватизации государственных банков поставит крест на получении помощи из трех основных источников.

... на сегодня в банковском секторе в Украине очень большая доля присутствия государства - более 60%. Это категорический нонсенс. Наши партнеры держатся за голову и требуют приватизации. Но по каждой из банковских структур - свой график приватизации: Ощадбанк - у него большое количество проблем, куча просроченных и мертвых кредитов; Приват - со своими скелетами в шкафу - пояснил эксперт.

В то же время, финансовые и экономические эксперты соглашаются, что приватизация государственных банков - раскрывает потенциал банковской отечественной банковской системы.

"Приватизация государственных банков может способствовать повышению эффективности и конкуренции в банковском секторе", - отмечает соучредительница первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка.

По ее мнению, вместе с интеграцией в международную финансовую систему, то есть со сближением с Европейскими финансовыми стандартами и практиками, это может повысить привлекательность Украины для иностранных инвесторов и будет способствовать стабильности, прозрачности и эффективности банковского сектора.

Относительно того, когда возможна приватизация государственных банков, то экономический эксперт Виктор Медвидь считает, что важна стабилизация системы, и это не вопрос просто окончания войны.

"После стабилизации ситуации в стране. Это не вопрос окончания войны, а того, чтобы стабильность была, ведь это будет влиять на стоимость акций. Сейчас очень высокие риски в стране, а чем ниже риски - тем больше государство получает денег", - объясняет эксперт.