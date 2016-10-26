Эксперт: к концу года возможен рост курса доллара до 27 грн

"Хотя с точки зрения экономики и спрос и предложение как-то сбалансировались и существенных колебаний не должно быть, все же возможен рост курса валюты до 27 грн", - подчеркнул А.Охрименко.

Также эксперт добавил, что очень часто колебания на валютном рынке не по экономическим проблемам, а зависят от действий Нацбанка.

Напомним, глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявила, что заложенный в государственном бюджете на 2017 год курс доллара на уровне 27,2 грн абсолютно реалистичен.