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15 марта, 19:03 • 115953 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 168988 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139414 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131754 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113563 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105894 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101747 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксперт: к концу года возможен рост курса доллара до 27 грн

Эксперт: к концу года возможен рост курса доллара до 27 грн

Киев • УНН

 • 7214 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. С точки зрения экономики к концу года возможен рост курса доллара до 27 грн. Такое мнение в комментарии УНН высказал экономический эксперт Александр Охрименко.

"Хотя с точки зрения экономики и спрос и предложение как-то сбалансировались и существенных колебаний не должно быть, все же возможен рост курса валюты до 27 грн", - подчеркнул А.Охрименко.

Также эксперт добавил, что очень часто колебания на валютном рынке не по экономическим проблемам, а зависят от действий Нацбанка.

Напомним, глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявила, что заложенный в государственном бюджете на 2017 год курс доллара на уровне 27,2 грн абсолютно реалистичен.

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