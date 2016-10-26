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Експерт: до кінця року можливе зростання курсу долара до 27 грн

Експерт: до кінця року можливе зростання курсу долара до 27 грн

Київ • УНН

 • 7214 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. З точки зору економіки до кінця року можливе зростання курсу долара до 27 грн. Таку думку у коментарі УНН висловив економічний експерт Олександр Охрименко.

“Хоч з точки зору економіки і попит і пропозиція якось збалансувались і суттєвих коливань не повинно бути, все ж можливе зростання курсу валюти до 27 грн”, — наголосив О.Охрименко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,6 грн/дол.

Також експерт додав, що дуже часто коливання на валютному ринку не з економічних проблем, а залежать від дій Нацбанку.

Нагадаємо, що голова Нацбанку Валерія Гонтарева заявила, що закладений в державному бюджеті на 2017 рік курс долара на рівні 27,2 гривні абсолютно реалістичний.

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