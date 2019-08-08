Эксперт: государство должно не пытаться оставить молодежь в стране, а сопровождать ее за границей

“Остановить трудовую миграцию молодёжи из стран с менее развитой экономикой в страны с большими финансовыми и карьерными возможностями — невозможно, да и было бы глупо. Мир стал открытым на глобальном уровне — возможность перемещения по нему практически безгранична. Новое поколение не стремится к осёдлости, накоплению, приобретению активов, которые сложно перемещаемы в пространстве, требуют обслуживания и постоянного вложения финансовых средств. Sharing Economy — как новая философия бизнеса и жизни приходящих на смену поколений, вступает в свои права! Государство должно не препятствовать выезду молодёжи за рубеж на заработки, а скорее обеспечить ей грамотное сопровождение в этом процессе — чтобы молодой человек или девушка чувствовали и осознавали возможность защиты их интересов своей страной в любой точке мира. И не формально на уровне посольства или консульства, а реально — через определённые сервисные центры, предоставляющие быструю консультацию по возможной защите правовых интересов, оперативную действенную помощь через посредство партнёрских организаций, и т.д.”, — считает эксперт.

Гарбарук отмечает, если государство будет помогать молодёжи в процессе личностного и профессионального становления на международном рынке труда — молодые люди в дальнейшем осознанно из заработанных средств будут оплачивать налоги, направляя их в государственный бюджет Украины. Эксперт напомнил, что согласно параллельно достигнутым государством Украина договорённостям с рядом других стран (как пример: Польша и ЕС), наши граждане за границей могут платить налоги в бюджет Украины.

“Необходимо не создавать преграды выезду молодёжи за рубеж или разводить руками в бессилии остановить этот миграционный поток из самых трудоспособных и энергичных членов нашего общества. Нужно содействовать тому, чтобы молодые люди после своей работы за рубежом, в своём большинстве, возвращались в нашу Страну, привозя с собой: накопленные капиталы, новые технологии, практический опыт реализации проектов на международном уровне и принципиально другое глобальное видение мира и демократических ценностей в целом”, — считает Гарбарук.

Эксперт отметил, что в перспективе многие, кто выезжает за границу на работу, могут вернуться — ведь в другой стране ты всегда “чужой”.

“А вот приехать в свою страну уже с международным опытом и стать звездой своего национального рынка — вполне реализуемая задача. И в этом процессе Государство должно помогать молодёжи и создавать для неё все условия. Например, от 3-х до 5-ти лет предоставлять освобождение от налогов на ввезённые деньги или нулевую ставку растаможки на инновационные технологии. В принципе, эту логику возможно распространить на все средства, которые все категории наших трудовых мигрантов приводят в страну в ситуации отсутствия реальных прямых иностранных инвестиций. Напомню, что по данным отчёта "Мирового банка" Украина в прошлом году стала самым крупным получателем международных переводов в регионе Европы и Центральной Азии. Рекордные 14 000 000 000 долларов наши граждане, уехавшие на заработки за пределы Родины, прислали в страну своим семьям. А также напомню, что этот показатель стал на 19% выше показателей 2017 года и составил 11,4% ВВП нашей страны”, — отметил Гарбарук.

Эксперт считает, что лозунг молодежи “Мы не реформируем — Мы строим!” должен стать девизом для все страны.

Напомним, украинцы, работающие за рубежом, в 2018 году перевели в Украину рекордную сумму денег.