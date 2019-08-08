Експерт: держава повинна не намагатися залишити молодь у країні, а супроводжувати її за кордоном

"Зупинити трудову міграцію молоді з країн з менш розвиненою економікою в країни з великими фінансовими і кар'єрними можливостями - неможливо, та й було б нерозумно. Світ став відкритим на глобальному рівні - можливість переміщення по ньому практично безмежна. Нове покоління не прагне до осілості, накопичення, придбання активів, які складно переміщувані в просторі, вимагають обслуговування і постійного вкладення фінансових коштів. Sharing Economy - як нова філософія бізнесу і життя приходять на зміну поколінь, вступає у свої права! Держава повинна не перешкоджати виїзду молоді за кордон на заробітки, а скоріше забезпечити їй грамотний супровід у цьому процесі - щоб молодий хлопець або дівчина відчували і усвідомлювали можливість захисту їхніх інтересів своєю країною у будь-якій частині світу. І не формально на рівні посольства або консульства, а реально - через певні сервісні центри, що надають швидку консультацію щодо можливого захисту правових інтересів, оперативну дієву допомогу за посередництвом партнерських організацій, і т.д.", - вважає експерт.

Гарбарук зазначає, якщо держава буде допомагати молоді в процесі особистісного і професійного становлення на міжнародному ринку праці - молоді люди в подальшому усвідомлено з зароблених коштів будуть сплачувати податки, направляючи їх до державного бюджету України. Експерт нагадав, що згідно з паралельно досягнутими державою Україна домовленостями з низкою інших країн (як приклад: Польща і ЄС), наші громадяни за кордоном можуть платити податки в бюджет України.

"Не треба створювати перешкоди виїзду молоді за кордон або розводити руками у безсиллі зупинити цей міграційний потік з найбільш працездатних і енергійних членів нашого суспільства. Потрібно сприяти тому, щоб молоді люди після своєї роботи за кордоном, більшість з них, поверталися до нашої Країни, привозячи з собою: накопичені капітали, нові технології, практичний досвід реалізації проектів на міжнародному рівні і принципово інше глобальне бачення світу і демократичних цінностей в цілому", - вважає Гарбарук.

Експерт зазначив, що у недалекому майбутньому багато з тих, хто виїжджає за кордон на роботу, можуть повернутися - адже в іншій країні ти завжди "чужий".

"А ось приїхати в свою країну вже з міжнародним досвідом і стати зіркою свого національного ринку - цілком реалізована задача. І в цьому процесі Держава повинна допомагати молоді та створювати для неї всі умови. Наприклад, від 3-х до 5-ти років надавати звільнення від податків на ввезені гроші або нульову ставку розмитнення на інноваційні технології. У принципі, цю логіку можливо поширити на всі кошти, які всі категорії наших трудових мігрантів приводять до країни в ситуації відсутності реальних прямих іноземних інвестицій. Нагадаю, що за даними звіту "Світового банку" Україна у минулому році стала найбільшим одержувачем міжнародних переказів в регіоні Європи і Центральної Азії. Рекордні 14 000 000 000 доларів наші громадяни, які виїхали на заробітки за межі Батьківщини, надіслали в країну своїм сім'ям. А також нагадаю, що цей показник став на 19% вище показників 2017 року і становив 11,4% ВВП нашої країни", - зазначив Гарбарук.

Експерт вважає, що гасло молоді "Ми не реформуємо - Ми будуємо!" має стати девізом для всіх країн.

Нагадаємо, українці, що працюють за кордоном, у 2018 році переказали в Україну рекордну суму грошей.