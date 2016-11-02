Эксперт: декларации обнародовали не для того, чтобы избиратели депутатов "просили поделиться этими ресурсами"

"Я очень надеюсь, что обнародование информации в декларациях будет иметь обратный эффект, когда людей, что получили непонятным для себя образом эти ресурсы, не будет переизбрано на следующих выборах. А не призыв к тому, чтобы избиратели этих депутатов, в том числе и в одномандатных мажоритарных округах, просили поделиться ресурсами, не понимая, что следующая каденция - это будет средство приумножения потраченных на избирательную кампанию средств ", - отметила она.

Напомним, завершился первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.

По данным официального сайта Единого государственного реестра деклараций по состоянию на 24.00 30 октября в реестре числятся 118 тыс. 173 документа.

Субъект декларирования должен был задекларировать: ценное движимое имущество, стоимость которого превышает 100 минимальных заработных плат, установленных на 1 января отчетного года.