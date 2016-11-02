Эксперт: декларации обнародовали не для того, чтобы избиратели депутатов "просили поделиться этими ресурсами"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Обнародование информации в декларациях имеет целью эффект недопущения переизбрания нардепов, которые получили в непонятный способ большие ресурсы, на следующих выборах. Об этом в эфире "5 канала" заявила координатор избирательных программ общественной сети "Опора", эксперт политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ольга Айвазовская, передает УНН.
"Я очень надеюсь, что обнародование информации в декларациях будет иметь обратный эффект, когда людей, что получили непонятным для себя образом эти ресурсы, не будет переизбрано на следующих выборах. А не призыв к тому, чтобы избиратели этих депутатов, в том числе и в одномандатных мажоритарных округах, просили поделиться ресурсами, не понимая, что следующая каденция - это будет средство приумножения потраченных на избирательную кампанию средств ", - отметила она.
Напомним, завершился первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.
По данным официального сайта Единого государственного реестра деклараций по состоянию на 24.00 30 октября в реестре числятся 118 тыс. 173 документа.
Субъект декларирования должен был задекларировать: ценное движимое имущество, стоимость которого превышает 100 минимальных заработных плат, установленных на 1 января отчетного года.