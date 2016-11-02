Експерт: декларації оприлюднили не для того, щоб виборці депутатів "просили поділитися цими ресурсами"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Оприлюднення інформації в деклараціях має на меті ефект недопущення переобрання нардепів, які отримали в незрозумілий спосіб великі ресурси, на наступних виборах. Про це в ефірі "5 каналу" заявила координатор виборчих програм громадської мережі "Опора", експерт політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ольга Айвазовська, передає УНН.
"Я дуже сподіваюся, що оприлюднення інформації в деклараціях матиме зворотній ефект, коли людей, які отримали в незрозумілий для себе спосіб ці ресурси, не буде переобрано на наступних виборах. А не заклик до того, щоб виборці цих депутатів, зокрема і в одномандатних мажоритарних округах, просили поділитися ресурсами, не розуміючи, що наступна каденція – це буде засіб примноження витрачених на виборчу кампанію коштів", – зазначила вона.
Нагадаємо, завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб’єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.
За даними офіційного сайту Єдиного державного реєстру декларацій станом на 24.00 30 жовтня у реєстрі значаться 118 тис. 173 документи.
Суб’єкт декларування повинен був задекларувати: цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року.