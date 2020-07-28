Эксперт дал прогноз урожая винограда винных сортов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. В Украине в этом году ожидается около 320 тысяч тонн урожая технического винограда. Об этом журналисту УНН рассказал председатель общественного союза "Ассоциация садоводов, виноградарей и виноделов Украины" Владимир Печко.
"Урожайность технического винограда не так трудно просчитать. Около 80 центнеров с гектара, это в принципе нормальная урожайность по Украине. Мы имеем около 40 тысяч гектаров, то есть мы умножаем 8 тонн или 80 центнеров на 40 тысяч гектаров и выходит (320 тысяч тонн - ред.) объем винограда технических сортов", - рассказал Печко.
Также по его словам, на сегодня в Украине импорт иностранного вина увеличивается.
"В прошлом году импорт увеличился на 20%, понемногу импорт вытесняет украинского производителя с собственного рынка. Это означает, что с реализацией виноматериалов у нас могут быть проблемы в этом году", - сказал Печко.
Как сообщалось, импорт вина в Украине превышает экспорт в 11 раз.
Напомним, украинские производители изобрели собственный рецепт винного напитка голубого цвета.