Эксперт дал прогноз урожая винограда винных сортов

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 12309 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100182 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105061 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 131269 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109860 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130103 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101858 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102539 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104378 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102035 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Эксперт дал прогноз урожая винограда винных сортов

Эксперт дал прогноз урожая винограда винных сортов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 июля. УНН. В Украине в этом году ожидается около 320 тысяч тонн урожая технического винограда. Об этом журналисту УНН рассказал председатель общественного союза "Ассоциация садоводов, виноградарей и виноделов Украины" Владимир Печко.

"Урожайность технического винограда не так трудно просчитать. Около 80 центнеров с гектара, это в принципе нормальная урожайность по Украине. Мы имеем около 40 тысяч гектаров, то есть мы умножаем 8 тонн или 80 центнеров на 40 тысяч гектаров и выходит (320 тысяч тонн - ред.) объем винограда технических сортов", - рассказал Печко.

Также по его словам, на сегодня в Украине импорт иностранного вина увеличивается.

"В прошлом году импорт увеличился на 20%, понемногу импорт вытесняет украинского производителя с собственного рынка. Это означает, что с реализацией виноматериалов у нас могут быть проблемы в этом году", - сказал Печко.

Как сообщалось, импорт вина в Украине превышает экспорт в 11 раз.

Напомним, украинские производители изобрели собственный рецепт винного напитка голубого цвета.

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