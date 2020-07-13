Імпорт вина в Україну перевищує експорт в 11 разів

Імпорт вина в Україну перевищує експорт в 11 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. За шість місяців цього року Україна імпортувала вина на 67,9 млн дол. Про це свідчать дані Державної митної служби, передає УНН.
При цьому, експорт вина Україною сягнув 6,1 млн дол. Таким чином, імпорт вина в Україну перевищує експорт у 11 разів (у грошовому вимірі).
Традиційно найбільшим постачальником вина в Україну є Італія. За 6 місяців цього року Україна завезла італійського вина на 20,7 млн дол.
Друге місце у списку належить Франції (10,5 млн дол.), третє – Німеччині (9,9 млн дол.).
З інших країн Україна імпортувала вина на 26,7 млн дол.
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Зауважимо, що за рік Україна наростила експорт свого вина (виноградного) майже на 50%. А лідером-імпортером нашого ігристого вина стала Німеччина.
Нагадаємо, в Україні презентували нещодавно нову серію винних газованих напоїв, до складу якої увійшли Sangria, Fragolino і Spritz.