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19 березня, 18:42 • 95747 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 135602 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 114997 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 129406 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 133998 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 123939 перегляди

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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

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Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Імпорт вина в Україну перевищує експорт в 11 разів

Імпорт вина в Україну перевищує експорт в 11 разів

Київ • УНН

 • 16437 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. За шість місяців цього року Україна імпортувала вина на 67,9 млн дол. Про це свідчать дані Державної митної служби, передає УНН.

При цьому, експорт вина Україною сягнув 6,1 млн дол. Таким чином, імпорт вина в Україну перевищує експорт у 11 разів (у грошовому вимірі).

Традиційно найбільшим постачальником вина в Україну є Італія. За 6 місяців цього року Україна завезла італійського вина на 20,7 млн дол.

Друге місце у списку належить Франції (10,5 млн дол.), третє – Німеччині (9,9 млн дол.).

З інших країн Україна імпортувала вина на 26,7 млн дол.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вино Koktebel знає кожен другий українець: соціологи дослідили популярність вітчизняних вин

Зауважимо, що за рік Україна наростила експорт свого вина (виноградного) майже на 50%. А лідером-імпортером нашого ігристого вина стала Німеччина. 

Нагадаємо, в Україні презентували нещодавно нову серію винних газованих напоїв, до складу якої увійшли Sangria, Fragolino і Spritz

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