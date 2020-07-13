Импорт вина в Украину превышает экспорт в 11 раз
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. За шесть месяцев этого года Украина импортировала вина на 67,9 млн долл. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, передает УНН.
При этом, экспорт вина Украины достиг 6,1 млн долл. Таким образом, импорт вина в Украину превышает экспорт в 11 раз (в денежном измерении).
Традиционно крупнейшим поставщиком вина в Украину является Италия. За 6 месяцев этого года Украина завезла итальянского вина на 20,7 млн долл.
Второе место в списке принадлежит Франции (10,5 млн долл.), третье - Германии (9,9 млн долл.).
Из других стран Украина импортировала вина на 26,7 млн долл.
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Отметим, что за год Украина нарастила экспорт своего вина (виноградного) почти на 50%. А лидером-импортером нашего игристого вина стала Германия.
Напомним, в Украине презентовали недавно новую серию винных газированных напитков, в состав которой вошли Sangria, Fragolino и Spritz.