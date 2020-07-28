Експерт дав прогноз урожаю винограду винних сортів

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Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

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КИЇВ. 28 липня. УНН. В Україні у цьому році очікується близько 320 тисяч тонн врожаю технічного винограду. Про це журналісту УНН розповів голова громадської спілки "Асоціація садівників, виноградарів та виноробів України" Володимир Печко.

“Урожайність технічного винограду не так важко прорахувати. Близько 80 центнерів з гектару, це в принципі нормальна урожайність по Україні. Ми маємо близько 40 тисяч гектарів, тобто ми помножуємо 8 тонн чи 80 центнерів на 40 тисяч гектарів й виходить (320 тисяч тонн —ред.) об’єм винограду технічних сортів”, — розповів Печко.

Також за його словами, на сьогодні в Україні імпорт іноземного вина збільшується.

“Минулого року імпорт збільшився на 20%, потроху імпорт витісняє українського виробника з власного ринку. Це означає, що з реалізацією виноматеріалів у нас можуть бути проблеми в цьому році”, — сказав Печко.

Як повідомлялося, імпорт вина в Україну перевищує експорт в 11 разів.

Нагадаємо, українські виробники винайшли власний рецепт винного напою блакитного кольору.

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