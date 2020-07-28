Експерт дав прогноз урожаю винограду винних сортів

“Урожайність технічного винограду не так важко прорахувати. Близько 80 центнерів з гектару, це в принципі нормальна урожайність по Україні. Ми маємо близько 40 тисяч гектарів, тобто ми помножуємо 8 тонн чи 80 центнерів на 40 тисяч гектарів й виходить (320 тисяч тонн —ред.) об’єм винограду технічних сортів”, — розповів Печко.

Також за його словами, на сьогодні в Україні імпорт іноземного вина збільшується.

“Минулого року імпорт збільшився на 20%, потроху імпорт витісняє українського виробника з власного ринку. Це означає, що з реалізацією виноматеріалів у нас можуть бути проблеми в цьому році”, — сказав Печко.

Як повідомлялося, імпорт вина в Україну перевищує експорт в 11 разів.

Нагадаємо, українські виробники винайшли власний рецепт винного напою блакитного кольору.



