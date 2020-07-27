Эксперт дал прогноз по урожаю картофеля
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Урожайность картофеля в этом году будет выше по сравнению с прошлым. Такое мнение высказал журналистам УНН заместитель директора по научной работе по селекции и семеноводства Институт картофелеводства НААН Украины Николай Фурдига.
"Все предпосылки идут на то, что урожайность картофеля будет выше, чем в прошлом году. Несмотря на то, что затяжные дожди и холодная весна создали не совсем благоприятные условия", - сказал Фурдига.
По его словам, учитывая то, что картофеля в этом году посадили больше, вал также будет больше.
"На 10-15% профессиональные производители посадили картофеля больше, чем в прошлом году", - рассказал Фурдига.
Напомним, эксперт назвал агропродовольственные товары, на которые уменьшится спрос в этом году.