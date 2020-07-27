Експерт дав прогноз щодо урожаю картоплі

“Всі передумови складаються на те, що врожайність картоплі буде вища, ніж торік. Попри те що затяжні дощі та холодна весна спричинили не зовсім сприятливі умови”, — сказав Фурдига.

За його словами, враховуючи те, що картоплі у цьому році посадили більше, вал також буде більший.

“На 10-15% професійні виробники посадили картоплі більше, ніж минулого року”, — розповів Фурдига.

Нагадаємо, експерт назвав агропродовольчі товари, на які зменшиться попит у цьому році.