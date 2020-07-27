Експерт дав прогноз щодо урожаю картоплі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Врожайність картоплі у цьому році буде вища у порівнянні з минулим. Таку думки висловив журналісту УНН заступник директора з наукової роботи з питань селекції та насінництва Інститут картоплярства НААН України Микола Фурдига.
“Всі передумови складаються на те, що врожайність картоплі буде вища, ніж торік. Попри те що затяжні дощі та холодна весна спричинили не зовсім сприятливі умови”, — сказав Фурдига.
За його словами, враховуючи те, що картоплі у цьому році посадили більше, вал також буде більший.
“На 10-15% професійні виробники посадили картоплі більше, ніж минулого року”, — розповів Фурдига.
Нагадаємо, експерт назвав агропродовольчі товари, на які зменшиться попит у цьому році.