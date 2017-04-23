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В.Карасев: Дело Н.Мартыненко - признак противостояния между антикоррупционными органами и правящей элитой

В.Карасев: Дело Н.Мартыненко - признак противостояния между антикоррупционными органами и правящей элитой

Киев  •  УНН

 • 10005 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Дело бывшего народного депутата Украины из фракции "Народный Фронт" Николая Мартыненко свидетельствует о конфликте между пока неконтролируемыми властью антикоррупционными органами и правящей политической элитой, не приведет к развалу коалиции. Такое мнение высказал в комментарии УНН политолог Вадим Карасев.

В частности, отвечая на вопрос, не приведет ли дело Николая Мартыненко к конфликту в коалиции, и в дальнейшем к ее развалу, В.Карасев отметил, что это не конфликт "БПП" и "Народного Фронта".

"В любом случае, потому что это не конфликт "БПП" и "Народного Фронта". Это конфликт переходной политической элиты и нового общества, которое олицетворяет новые подотчетны обществу и пока неконтролируемые правящей элитой антикоррупционные органы - прежде всего НАБУ и специализированная антикоррупционная прокуратура.

Он уточнил, что проблема гораздо глубже и гораздо серьезнее, чем конфликты внутри коалиции или преследования конкретного топ-политика.

"Здесь проблема в другом, кто будет контролировать новые антикоррупционные органы - или элита, контролирующая сегодня фактически старую правоохранительную систему - ГПУ, Нацполицию, СБУ - или альянс западных партнеров Украины и украинского гражданского общества, искренне поддерживающие новые антикоррупционные органы вопреки ошибкам, непоследовательности и другим порокам рождения новых антикоррупционных институтов", - отметил он.

Политолог отметил, что в отличие от дела Романа Насирова, где общество активно поддерживало антикоррупционные органы, блокировало здание Соломенского суда и сделало все, чтобы суд вынес предварительное решение о Насирова об аресте, по делу Николая Мартыненко никаких активистов под судом не было. По его словам, это означает, что "политики переиграли активистов".

По мнению политолога, пока в деле Мартыненка политическая правящая группа пытается взять на себя контроль над антикоррупционных органами.

"Вопрос здесь кто кого: или общество победит и будет контролировать правоохранительную систему в целом, а не только антикоррупционные органы, или все же сохранится постсоветский "код власти" и постсоветские механизмы контроля над правоохранительной системой и над обществом в целом", - подчеркнул В.Карасьов.

Также он считает, что "БПП" и "Народному фронту" сегодня не выгодно идти на обострение отношений, провоцировать противоречия, это может дать повод для досрочных парламентских выборов, которые не выгодны обеим политсилам.

"Народный фронт" в новый парламент не попадает, а "БПП" получает гораздо меньшее представительство в парламенте, и главное - даже если "Народный фронт" и попадет в парламент, это не будет главная фракция, как сегодня.

"НФ" после выборов и после Майдана очень плотно врастал в государственный аппарат - МВД, Минюст, Минобразования, Минмолодежи, Нацполиция, должность председателя Верховной Рады, другие государственные учреждения. А после парламентских выборов, даже если "Народный фронт" получит свое представительство, уже не такое большое как сегодня, а гораздо меньше, связка "Народного фронта" и государственного аппарата может быть расторгнута, а это совершенно не в пользу фракции, и больше, что после досрочных выборов у председателя ВР Андрей Парубий не будет никаких возможностей остаться на должности председателя ВР ", - добавил В.Карасев.

Напомним, Соломенский районный суд Киева избрал бывшему народному депутату Николаю Мартыненко меру пресечения в виде заключения на поруки.

20 апреля 2017 сотрудники НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко. Ему сообщили о подозрении в создании преступной организации (ч.5 ст.191 УК) и присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст.255 УК). НАБУ и САП ходатайствовали о арест экс-нардепа на 60 суток с возможностью 300 млн грн залога.

В тот же день детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали второе лицо в этом деле, заместителя главы "Нафтогаза" Сергея Перелома , по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.

По версии следствия, государственное предприятие "ВостГОК" заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17280000 долл. США.

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