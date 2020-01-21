Экс-нардепу Микитасю ограничили срок ознакомления с материалами одного из дел
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. В Офисе Генерального прокурора ограничили бывшему народному депутату Максиму Микитасю срок ознакомления с материалами уголовного производства по факту хулиганских действий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"Прокуроры Офиса Генерального прокурора согласовали ходатайство следователя ГБР об ограничении стороне защиты срока ознакомления с материалами производства в отношении бывшего народного депутата Украины (VIII созыва) по факту хулиганских действий в помещении поселкового совета в Любече Репкинского района Черниговской области", - говорится в сообщении.
Сообщается, что на такой шаг сторона обвинения вынуждена была пойти в связи с тем, что Максим Микитась и его защитник в течение месяца со дня получения уведомления об окончании досудебного следствия не ознакомилась с одним документом уголовного производства.
Напомним, в декабря 2019 года Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование уголовного производства по факту хулиганских действий народного депутата Украины восьмого созыва Максима Микитася. Сейчас ему предоставлены материалы на ознакомление.
Напомним, инцидент произошел в июле. Народный избранник ворвался в помещение поселкового совета в селе Любеч Репкинского района Черниговской области во время сессии и нанес главе совета телесные повреждения. В конце сентября этого года нардепу сообщили о подозрении.
Как сообщалось в УНН, ранее детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили бывшему нардепу о подозрении в организации завладения чужим имуществом.