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Екснардепу Микитасю обмежили термін ознайомлення з матеріалами однієї зі справ

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. У Офісі Генерального прокурора обмежили колишньому народному депутату Максиму Микитасю строк ознайомлення з матеріалами кримінального провадження за фактом хуліганських дій. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Екснардепу Микитасю обмежили термін ознайомлення з матеріалами однієї зі справ

"Прокурори Офісу Генерального прокурора погодили клопотання слідчого ДБР про обмеження стороні захисту строку ознайомлення з матеріалами провадження відносно колишнього народного депутата України (VIII скликання) за фактом хуліганських дій в приміщенні селищної ради в Любечі Ріпкінського району Чернігівської області", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що на такий крок сторона обвинувачення вимушена була піти у зв'язку з тим, що Максим Микитась та його захисник упродовж місяця з дня отримання повідомлення про закінчення досудового слідства не ознайомилась із жодним документом кримінального провадження.

Нагадаємо, у грудні 2019 року Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування кримінального провадження за фактом хуліганських дій народного депутата України восьмого скликання Максима Микитася. Наразі йому надано матеріали на ознайомлення.

Нагадаємо, інцидент стався в липні. Народний обранець увірвався до приміщення селищної ради в селі Любеч Ріпкинського району Чернігівської області під час сесії та спричинив голові ради тілесні ушкодження. Наприкінці вересня цього року нардепу повідомили про підозру.

Як повідомлялося в УНН, раніше детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили колишньому нардепу про підозру в організації заволодіння чужим майном.

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