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Экс-министра Табачника разоблачили на сотрудничестве с фсб рф - СБУ

Экс-министра Табачника разоблачили на сотрудничестве с фсб рф - СБУ

Киев • УНН

 • 286612 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Служба безопасности Украины сообщила, что разоблачила бывшего министра образования времен экс-президента Виктора Януковича Дмитрия Табачника на сотрудничестве с фсб рф, пишет УНН.

Цитата

"Следователи Службы безопасности разоблачили новые факты преступной деятельности бывшего министра образования и науки Дмитрия Табачника, который подозревается в государственной измене. Установлено, что он находится на прямой «связи» с кадровым сотрудником 9-го управления Департамента оперативной информации 5-й службы фсб Олегом Козловым", - говорится в сообщении СБУ.

Детали

По данным СБУ, после начала полномасштабного вторжения изменник координировал с представителем российской спецслужбы свою взрывную деятельность против Украины.

По данным следствия, он активно участвовал в организации псевдореферендумов в оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей.

"Вместе с этим Табачник непосредственно выполнял задачи москвы по «переформатированию» образовательной и медицинской отраслей под нужды страны-агрессора. Именно при его координации большинство учебных заведений и больниц региона были переоборудованы под казармы оккупационных группировок рф. Соответствующие «мероприятия» предатель проводил совместно с гаулем Сальдо и Балицким", - сообщили в СБУ.

Как отметили в спецслужбе, "для предоставления Табачнику "статуса", осенью прошлого года его назначили "советником" руководителя оккупационной администрации во временно захваченной части Запорожской области". Также фигуранта включили в местную ячейку кремлевской партии «единая россия».

"Кроме того, установлены факты участия фигуранта в разграблении имущества жителей Мелитополя. Совместно с Мурадом Саидовым – так называемым "смотрящим" от Кадырова за регионом, в апреле прошлого года они организовали вывоз в Крым сельхозтехники из складов местного агрохолдинга", - отметили в СБУ.

На основании собранных доказательств Табачнику дополнительно уведомлено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);
  • ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним

В ноябре прошлого года СБУ сообщила ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Позже Служба безопасности наложила арест на имущество фигуранта на общую сумму более 2 млн дол.

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