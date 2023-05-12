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Ексміністра Табачника викрили на співпраці з фсб рф - СБУ

Ексміністра Табачника викрили на співпраці з фсб рф - СБУ

Київ • УНН

 • 286614 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Служба безпеки України повідомила, що викрила колишнього міністра освіти часів експрезидента Віктора Януковича Дмитра Табачника на співпраці з фсб рф, пише УНН.

Цитата

"Слідчі Служби безпеки викрили нові факти злочинної діяльності колишнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника, який підозрюється у державній зраді. Встановлено, що він перебуває на прямому «зв’язку» з кадровим співробітником 9-го управління Департаменту оперативної інформації 5-ї служби фсб Олегом Козловим", - ідеться у повідомленні СБУ.

Деталі

За даними СБУ, після початку повномасштабного вторгнення зрадник координував з представником російської спецслужби свою підривну діяльність проти України.

За даними слідства, він брав активну участь в організації псевдореферендумів в окупованих районах Херсонської та Запорізької областей.

"Разом з цим Табачник безпосередньо виконував завдання москви щодо «переформатування» освітньої та медичної галузей під потреби країни-агресора. Саме за його координації більшість навчальних закладів і лікарень регіону були переобладнані під казарми окупаційних угруповань рф. Відповідні «заходи» зрадник проводив спільно з гауляйтерами Сальдо і Балицьким", - повідомили в СБУ.

Як зауважили у спецслужбі, "для надання Табачнику «статусу», восени минулого року його призначили «радником» керівника окупаційної адміністрації в тимчасово захопленій частині Запорізької області". Також фігуранта включили до місцевого осередку кремлівської партії «єдина росія».

"Окрім того, встановлено факти участі фігуранта у розграбуванні майна мешканців Мелітополя. Спільно з Мурадом Саідовим – так званим «смотрящим» від Кадирова за регіоном, у квітні минулого року вони організували вивезення до Криму сільгосптехніки зі складів місцевого агрохолдингу", - зазначили у СБУ.

На підставі зібраних доказів Табачнику додатково повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);
  • ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо

У листопаді минулого року СБУ повідомила йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Згодом Служба безпеки наклала арешт на майно фігуранта на загальну суму понад 2 млн дол.

Українські Національні Новини

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