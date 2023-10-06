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Экс руководителю АО "Житомиргаз" избрали меру пресечения с возможным залогом 40 млн грн

Киев • УНН

 • 675642 просмотра

Киев. 6 октября. УН. Бывшему главе "Житомиргаз" избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативной суммой залога более 40 млн грн, об этом сообщает пресс-служба Бэб, пишет УНН.

Детали

В рамках уголовного производства детективы Бюро экономической безопасности Украины получили доказательства хищения газа из газотранспортной системы Украины (ГТС). Подтвержденная сумма ущерба нанесенного государству – более 130 млн грн.

"Бывший председатель правления акционерного общества «Житомиргаз» подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и легализация имущества, полученного преступным путем)", - говорится в сообщении.

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