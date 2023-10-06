Екскерівнику АТ "Житомиргаз" обрали запобіжний захід із можливою заставою 40 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Колишньому голові "Житомиргаз" обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативною сумою застави понад 40 млн грн, про це повідомляє пресслужба БЕБ, пише УНН.
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У рамках кримінального провадження детективи Бюро економічної безпеки України отримали докази розкрадання газу із газотранспортної системи України (ГТС). Підтверджена сума збитків завданих державі – понад 130 млн грн.
"Колишній голова правління акціонерного товариства «Житомиргаз» підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом)", - йдеться у повідомленні.
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