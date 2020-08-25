Экс-руководителей Укртрансбезопасности уличили в нанесении государству ущерба на более 100 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила сделку при приобретении оборудования бывшими руководителями Укртрансбезопасности. Их действия нанесли ущерб государству на более 100 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Служба безопасности Украины разоблачила механизм растраты бюджетных средств экс-руководителями Государственной службы Украины по безопасности на транспорте в более чем 100 миллионов гривен", - говорится в сообщении.
Установлено, что в 2018 году должностные лица Укртрансбезопасности в сговоре с представителями коммерческих структур приобрели габаритно-весовые комплексы по стоимости, значительно выше рыночной. К тому же комплектация оборудования не позволяла их использование по целевому назначению.
"По заключению профильных экспертов, действия чиновников нанесли государству ущерб на почти 109 млн грн", - говорится в сообщении.
Правоохранители провели обыски и изъяли соответствующую документацию, подтверждающую противоправную сделку.
"В рамках уголовного производства проводятся следственные действия. После завершения судебных экспертиз будет принято решение о сообщении фигурантам производства о подозрениях", - добавили в СБУ.
Напомним, в Киеве завершили следствие относительно преступной организации "регистраторов" и судей, которые подозреваются в завладении землей и помещениями на более 200 млн грн.