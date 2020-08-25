Екскерівників Укртрансбезпеки викрили на завданні державі збитків у понад 100 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Служба безпеки України викрила оборудку під час придбання обладнання колишніми керівниками Укртрансбезпеки. Їх дії завдали збитків державі на понад 100 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Служба безпеки України викрила механізм розтрати бюджетних коштів екскерівниками Державної служби України з безпеки на транспорті на понад 100 мільйонів гривень», - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що у 2018 році посадовці Укртрансбезпеки у змові із представниками комерційних структур придбали габаритно-вагові комплекси за вартістю, що значно вища від ринкової. До того ж комплектація обладнання не дозволяла їх використання за цільовим призначенням.
"За висновками профільних експертів, дії чиновників завдали державі збитки на майже 109 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці провели обшуки і вилучили відповідну документацію, яка підтверджує функціонування протиправної оборудки.
"У межах кримінального провадження тривають слідчі дії. Після завершення судових експертиз прийматиметься рішення щодо повідомлення фігурантам провадження про підозри", - додали у СБУ.
Нагадаємо, у Києві завершили слідство стосовно злочинної організації "реєстраторів" і суддів, які підозрюються у заволодінні землею і приміщеннями на понад 200 млн грн.