Экс-капитан сборной Украины по баскетболу продает майку, в которой провел последний матч, чтобы помочь ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Экс-капитан сборной Украины по баскетболу и рекордсмен по количеству набранных очков принял участие в сборе средств на нужды украинских военных. Баскетболист выставил на благотворительный аукцион майку, в которой провел последний матч за главную команду страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Баскетбольный клуб "Ровно" в Facebook.
Детали
Стартовая стоимость игровой майки Лищука составляет 2 тысячи гривен. Каждый следующий шаг – 200 гривен. Дата окончания аукциона – 12 июля в 23:59.
Все собранные средства пойдут на нужды Вооруженных Сил Украины.
Справка
Лищук за свою карьеру поиграл в украинских клубах "Пульсар", "Химик", "Азовмаш", а также за испанскую "Валенсию".
На его счету 50 матчей в составе сборной Украины. Он является рекордсменом национальной команды по количеству набранных очков – 596.
Сейчас Лищук является президентом баскетбольного клуба "Ровно", который и организовал этот благотворительный аукцион.
Напомним
Почетного президента футбольного клуба "Рух" (Львов) Григория Козловского наградили отличием "Знак почета" за весомый вклад и помощь Вооруженным Силам Украины.