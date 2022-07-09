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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Екскапітан збірної України з баскетболу продає майку, в якій провів останній матч, щоб допомогти ЗСУ

Екскапітан збірної України з баскетболу продає майку, в якій провів останній матч, щоб допомогти ЗСУ

Київ • УНН

 • 122542 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Екскапітан збірної України з баскетболу та рекордсмен за кількістю набраних очок долучився до збору коштів на потреби українських військових. Баскетболіст виставив на благодійний аукціон майку, в якій провів свій останній матч за головну команду країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Баскетбольний клуб "Рівне" у Facebook.

Деталі

Стартова вартість ігрової майки Ліщука становить 2 тисячі грн. Кожен наступний крок - 200 гривень. Дата закінчення аукціону - 12 липня о 23:59.

Усі зібрані кошти підуть на потреби Збройних Сил України.

Довідка

Ліщук за свою кар'єру пограв в українських клубах "Пульсар", "Хімік", "Азовмаш", а також за іспанську "Валенсію".

На його рахунку 50 матчів у складі збірної України. Він є рекордсменом національної команди за кількістю набраних очок - 596.

Зараз Ліщук є президентом баскетбольного клубу "Рівне", який і організував цей благодійний аукціон.

Нагадаємо 

Почесного президента футбольного клубу "Рух" (Львів) Григорія Козловського нагородили відзнакою "Знак пошани" за вагомий внесок і допомогу Збройним Силам України.

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