Екскапітан збірної України з баскетболу продає майку, в якій провів останній матч, щоб допомогти ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Екскапітан збірної України з баскетболу та рекордсмен за кількістю набраних очок долучився до збору коштів на потреби українських військових. Баскетболіст виставив на благодійний аукціон майку, в якій провів свій останній матч за головну команду країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Баскетбольний клуб "Рівне" у Facebook.
Деталі
Стартова вартість ігрової майки Ліщука становить 2 тисячі грн. Кожен наступний крок - 200 гривень. Дата закінчення аукціону - 12 липня о 23:59.
Усі зібрані кошти підуть на потреби Збройних Сил України.
Довідка
Ліщук за свою кар'єру пограв в українських клубах "Пульсар", "Хімік", "Азовмаш", а також за іспанську "Валенсію".
На його рахунку 50 матчів у складі збірної України. Він є рекордсменом національної команди за кількістю набраних очок - 596.
Зараз Ліщук є президентом баскетбольного клубу "Рівне", який і організував цей благодійний аукціон.
Нагадаємо
Почесного президента футбольного клубу "Рух" (Львів) Григорія Козловського нагородили відзнакою "Знак пошани" за вагомий внесок і допомогу Збройним Силам України.