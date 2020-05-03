Экс-канцлер Германии Шредер призвал отменить санкции в отношении России

“Именно сейчас, когда из-за кризиса в связи с коронавирусом нас ждут тяжелые в плане экономики, времена, нам нужно больше сотрудничества. Поэтому бессмысленные санкции надо отменить”, — сказал Шредер.

На замечание журналиста, что штрафные санкции стали ответом на аннексию Крыма, экс-канцлер сказал: “Но это неправильный ответ. Кто верит, что Россию можно принудить к чему-то с помощью санкций, тот ошибается. Никакой российский президент никогда не отдаст Крым назад Украине”.

Говоря о продолжающемся конфликте на Донбассе, Герхард Шредер предположил, что в этом регионе “мирное сосуществование будет только тогда, когда Украина станет федеративным государством, в котором восток страны получит больше автономии”.

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Герхард Шредер был канцлером Германии с 1998 по 2005 год. После ухода с этой должности он возглавил наблюдательный совет, а затем и комитет акционеров дочерней компании “Газпрома” из РФ, Nord Stream AG. С 2017 года Шредер занимает еще и пост председателя совета директоров “Роснефти”.

Напомним, накануне Украина и Германия обсудили работу стран в нормандском формате.