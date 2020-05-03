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Ексканцлер Німеччини Шредер закликав скасувати санкції щодо Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Колишній канцлер ФРН Герхард Шредер висловився за зняття санкцій з Росії, введених Євросоюзом у відповідь на анексію півострова Крим і підтримку бойовиків на Донбасі. Про це він заявив в інтерв’ю газеті Tagesspiegel, опублікованому в ніч на неділю, 3 травня, передає УНН із посиланням на DW.

Ексканцлер Німеччини Шредер закликав скасувати санкції щодо Росії

“Саме зараз, коли через кризу в зв’язку з коронавірусом нас чекають важкі, в плані економіки, часи, нам потрібно більше співпраці. Тому безглузді санкції треба скасувати”, — сказав Шредер.

На зауваження журналіста, що штрафні санкції стали відповіддю на анексію Криму, екс-канцлер сказав: “Але це неправильна відповідь. Хто вірить, що Росію можна примусити до чогось за допомогою санкцій, той помиляється. Ніякий російський президент ніколи не віддасть Крим назад Україні”.

Говорячи про триваючий конфлікт на Донбасі, Герхард Шредер припустив, що в цьому регіоні “мирне співіснування буде тільки тоді, коли Україна стане федеративною державою, в якому схід країни отримає більше автономії”.

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Герхард Шредер був канцлером Німеччини з 1998 по 2005 рік. Після відходу з цієї посади він очолив наглядову раду, а потім і комітет акціонерів дочірньої компанії “Газпрому”, що з РФ, Nord Stream AG. З 2017 року Шредер займає ще і пост голови ради директорів “Роснефти”.

Нагадаємо, напередодні Україна і Німеччина обговорили роботу країн у нормандському форматі.

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