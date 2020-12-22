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Экс-игрок трех клубов НБА усилил одного из лидеров украинской Суперлиги

Киев • УНН

 • 10380 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. БК “Прометей” из Каменского подписал американского атакующего защитника Рашада Вона, передает УНН со ссылкой на страницу агента Мишко Ражнатовича.

Экс-игрок трех клубов НБА усилил одного из лидеров украинской Суперлиги

24-летний баскетболист является выпускником Невадского университета в Лас-Вегасе (“UNLV”). В 2015 году его выбрала на драфте НБА под общим 17-м номером команда “Милуоки Бакс”, с которой он сыграл 133 матча.

Свои силы он также пробовал в “Бруклине” и “Орландо”, после чего переехал в Европу. Всего в НБА Вон провел 139 матчей, набирая 3,0 очка и делая 1,1 подбора в среднем за 12 минут игры.

В прошлом сезоне Вон играл за боснийский клуб “Игокеа” в Адриатической лиге (16,5 очка, 3,7 подбора за 32,5 минуты).

Примечательно, что нынешний сезон американский защитник начинал в черногорской “Будучности”, но после шести матчей покинул команду.

Добавим, “Прометей” с 9 победами в 13 матчах занимает место в топ-3 Суперлиги.

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