Экс-игрок трех клубов НБА усилил одного из лидеров украинской Суперлиги
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. БК “Прометей” из Каменского подписал американского атакующего защитника Рашада Вона, передает УНН со ссылкой на страницу агента Мишко Ражнатовича.
24-летний баскетболист является выпускником Невадского университета в Лас-Вегасе (“UNLV”). В 2015 году его выбрала на драфте НБА под общим 17-м номером команда “Милуоки Бакс”, с которой он сыграл 133 матча.
Свои силы он также пробовал в “Бруклине” и “Орландо”, после чего переехал в Европу. Всего в НБА Вон провел 139 матчей, набирая 3,0 очка и делая 1,1 подбора в среднем за 12 минут игры.
В прошлом сезоне Вон играл за боснийский клуб “Игокеа” в Адриатической лиге (16,5 очка, 3,7 подбора за 32,5 минуты).
Примечательно, что нынешний сезон американский защитник начинал в черногорской “Будучности”, но после шести матчей покинул команду.
Добавим, “Прометей” с 9 победами в 13 матчах занимает место в топ-3 Суперлиги.